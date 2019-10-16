الهلال الأحمر بالجوف يشارك بالاسبوع العالمي لمكافحة العدوى

الجوف _ محمد الحسن

نظم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف ممثلاً في إدارة مكافحة العدوى محاضرة توعوية لمنسوبيه بمناسبة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى.

وتهدف هذه المحاضرة إلى نشر ورفع الوعي بأهمية إجراءات مكافحة العدوى ونظافة الأيدي واستخدام وسائل الحماية بالإضافة لتسليط الضوء على الإجراءات المتبعة وتطبيقها في مركبات الإسعاف واتباع السياسات في التخلص من النفايات الطبية.

الجدير بالذكر أن الهيئة تحرص على تطبيق أعلى معايير الحماية لمنسوبيها وللحالات التي تتم مباشرتها من إنتقال أي عدوى لا سمح الله حرصاً على سلامتهم .