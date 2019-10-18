احدث الأخبار

اللبنانيون ينتفضون في شوارع بيروت بسبب ضريبة الـ”واتساب” و”فيسبوك”
أبرز المواد
 وكالة جامعة الجوف لشؤون الطالبات .. بيئة عمل مميزة ودعم للمرأة وخدمة المجتمع
منطقة الجوف
 الهلال الأحمر بالجوف يشارك بالاسبوع العالمي لمكافحة العدوى
منطقة الجوف
 مواطن يوثق زحمة “السيارات” لحضور افتتاح موسم الرياض
أبرز المواد
 “اليونسكو” يعتمد إنشاء المركز الإقليمي للحوار والسلام في المملكة
أبرز المواد
 انطلاق بطولة دوري الدرجة الأولى لخمسيات كرة القدم لذوي الإعاقة الذهنية بتبوك
منطقة تبوك
 تركي آل الشيخ ينشر فيديو يوثق حضور زوار من قطر لموسم الرياض
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى الجزائر يزور دور رعاية المسنين
دولي
 آل الشيخ: رؤية ولي العهد خلف ما نشهده اليوم مسيرة موسم الرياض
أبرز المواد
 فرض حظر التجول في 4 مدن ببوركينا فاسو
أبرز المواد
 نائب رئيس السياحة لقطاع التراث الوطني يشارك في اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب بتونس
أبرز المواد
 كيف تختار تخصصك الجامعي” بلجنة التنمية بالأرطاوية”
منطقة الرياض
اللبنانيون ينتفضون في شوارع بيروت بسبب ضريبة الـ”واتساب” و”فيسبوك”

اللبنانيون ينتفضون في شوارع بيروت بسبب ضريبة الـ”واتساب” و”فيسبوك”

أبرز المواد
وكالة جامعة الجوف لشؤون الطالبات .. بيئة عمل مميزة ودعم للمرأة وخدمة المجتمع

وكالة جامعة الجوف لشؤون الطالبات .. بيئة عمل مميزة ودعم للمرأة وخدمة المجتمع

منطقة الجوف
الهلال الأحمر بالجوف يشارك بالاسبوع العالمي لمكافحة العدوى

الهلال الأحمر بالجوف يشارك بالاسبوع العالمي لمكافحة العدوى

منطقة الجوف
مواطن يوثق زحمة “السيارات” لحضور افتتاح موسم الرياض

مواطن يوثق زحمة “السيارات” لحضور افتتاح موسم الرياض

أبرز المواد

اللبنانيون ينتفضون في شوارع بيروت بسبب ضريبة الـ”واتساب” و”فيسبوك”

http://almnatiq.net/?p=787379
المناطق _ متابعات

خرج لبنانيون، الخميس، في تظاهرات عارمة في العاصمة بيروت وبضع البلدات في أرجاء لبنان احتجاجا على الضرائب والأوضاع المعيشية، وتحولت الاحتجاجات إلى مواجهات في ساحة رياض الصلح وسط بيروت.

وتعالت هتافات في وسط العاصمة اللبنانية بيروت منادية “الشعب يريد إسقاط النظام”، فيما اعتبر وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير ، أن ما يشهده البلد اليوم وراءه أياد خفية.

وقالت الحكومة اللبنانية إنها ستجتمع الجمعة لبحث التظاهرات في البلاد.

وتأتي هذه الأحداث بعد أن أعلنت الحكومة اللبنانية الموافقة على فرض رسم على الاتصالات الصوتية عبر تطبيق “واتساب” والتطبيقات الأخرى المماثلة، وذلك في إطار مساع لزيادة الإيرادات في مشروع ميزانية البلاد للعام 2020، وهي القطرة التي أفاضت الكأس في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يتخبط فيها جل اللبنانيين.

وقالت وسائل إعلام محلية، الخميس، إن الحكومة اللبنانية سحبت رسوما على المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الانترنت التي قررها مجلس الوزراء في وقت سابق.

وقال وزير الإعلان جمال الجراح، إن الحكومة وافقت على رسم قدره 20 سنتا في اليوم على الاتصالات، من خلال تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، التي تستخدمها تطبيقات مثل “واتساب” المملوك لفيسبوك، والاتصالات عن طريق فيسبوك وفيس تايم، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

روابط ذات صلة

مواطن يوثق زحمة “السيارات” لحضور افتتاح موسم الرياض

مواطن يوثق زحمة “السيارات” لحضور افتتاح موسم الرياض
“اليونسكو” يعتمد إنشاء المركز الإقليمي للحوار والسلام في المملكة

“اليونسكو” يعتمد إنشاء المركز الإقليمي للحوار والسلام في المملكة
تركي آل الشيخ ينشر فيديو يوثق حضور زوار من قطر لموسم الرياض

تركي آل الشيخ ينشر فيديو يوثق حضور زوار من قطر لموسم الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*