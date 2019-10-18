جامعة الجوف تعلن عن وظائف “مشرفي الأمن والسلامة ” للسعوديين عن طريق التعاقد

الجوف _ محمد الحسن

تعلن جامعة الجوف عن حاجتها إلى شغل وظيفتي ( مشرف على إدارة الأمن ) و ( مشرف على إدارة السلامة ) بالجامعة للسعوديين، وذلك عن

طريق التعاقد، فعلى من تنطبق عليه الشروط التقدم على الوظائف المطروحة حسب الرابط المرفق، علماً بأن بدء التقديم سيكون اعتباراً من يوم السبت 20/02/1441هـ ولمدة عشرة أيام.

1-شروط شغل وظيفة مشرف على إدارة الأمن:

أولاً – الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3- أن لا يقل العمر عن 40عاماً ولا يزيد عن 55عاماً.

4- أن لا يكون قد حكم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

5- أن لا يكون قد فصل من خدمة الدولة لأسباب تأديبية.

6- أن لا يكون على رأس العمل أثناء فترة التقديم وفي حال مخالفة ذلك سيتم استبعاده.

ثانياً – المؤهلات العلمية وسنوات الخبرة

المطلوبة :

1- أن لا يقل مؤهل المتقدم عن الثانوية العامة.

2- أن يكون لديه دورة لا تقل مدتها عن سنة بعد الثانوية من أي قطاع أمني بالإضافة إلى 8 سنوات خبرة في طبيعة عمل الوظيفة على الأقل في أحد القطاعات الحكومية الأمنية.

ثالثاً – الدورات والمهارات :

1- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

2- إجادة استخدام أجهزة الاتصال.

3- أن يكون سبق له تولي مهام إدارية وقيادية سابقة.

4- القدرة على تمثيل الجامعة والتعامل مع هويتها.

5- القدرة على تنفيذ السياسات والتعامل مع الأنظمة.

6- القدرة على التخطيط واستخدام أدواته الحديثة.

7- القدرة على التقييم وبناء أدواته.

8- امتلاك مهارات قيادية فاعلة.

9- يتصف بالهدوء والكياسة الموضوعية.

10- السيطرة على الانفعالات وإدارة المواقف الحرجة.

11- القدرة على بناء فرق عمل.

12- سلامة الحواس واللياقة الصحية.

رابعاً – المستندات المطلوب إرفاقها :

1- الهوية الوطنية.

2- السيرة الذاتية.

3- شهادة خلو سوابق.

4- صورة طبق الأصل من المؤهل العلمي.

5- صورة طبق الأصل من شهادة الخبرة مختومة بختم الجهة الحكومية الصادر منها الشهادة.

6- صور الدورات التدريبية.

7- صور شهادات الشكر والتقدير.

8- صور من الإنجازات والمبادرات.

2-شروط شغل وظيفة مشرف على إدارة السلامة.

أولاً- الشروط العامة :

1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3. أن لا يقل العمر عن 40 عاماً ولا يزيد عن 55 عاماً.

4. أن لا يكون قد حكم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

5. أن لا يكون قد فصل من خدمة الدولة لأسباب تأديبية.

6. أن لا يكون على رأس العمل أثناء فترة التقديم وفي حال مخالفة ذلك سيتم استبعاده.

ثانياً: المؤهلات العلمية وسنوات الخبرة

المطلوبة:

1. أن لا يقل مؤهل المتقدم عن الثانوية العامة.

2. أن يكون لديه دورة لا تقل مدتها عن سنة بعد الثانوية من أي قطاع أمني بالإضافة إلى 8 سنوات خبرة في طبيعة عمل الوظيفة على الأقل في أحد القطاعات الحكومية الأمنية.

ثالثاً – الدورات والمهارات:

1- أن يكون متخصصاً ولديه خبرة في ممارسة أعمال السلامة والأمن الصناعي والإطفاء والإنقاذ وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

2- أن يكون قد تلقى التدريب اللازم في ممارسة هذه الأعمال في إحدى المدارس أو المعاهد السعودية المتخصصة والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني.

3- القدرة على إعداد خطط الدفاع المدني والأمن الصناعي والإطفاء بحيث تشمل تحديداً دقيقاً للواجبات والمهام.

4- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

5- دورات تدريبية في مجال السلامة لا تقل مدتها عن سنة.

6- إجادة استخدام أجهزة الاتصال.

7- أن يكون سبق له تولي مهام إدارية وقيادية سابقة.

8- القدرة على تمثيل الجامعة والتعامل مع هويتها.

9- القدرة على تنفيذ السياسات والتعامل مع الأنظمة.

10- القدرة على التخطيط واستخدام أدواته الحديثة.

11- القدرة على التقييم وبناء أدواته.

12- امتلاك مهارات قيادية فاعلة .

13- يتصف بالهدوء والكياسة الموضوعية .

14- السيطرة على الانفعالات وإدارة المواقف الحرجة .

15- القدرة على بناء فرق عمل .

16- سلامة الحواس واللياقة الصحية .

رابعاً – المستندات المطلوب إرفاقها:

1. الهوية الوطنية .

2. السيرة الذاتية .

3. شهادة خلو سوابق .

4. صورة طبق الأصل من المؤهل العلمي .

5. صورة طبق الأصل من شهادة الخبرة مختومة بختم الجهة الحكومية الصادر منها الشهادة.

6. صور الدورات التدريبية .

7. صور من شهادات الشكر والتقدير .

8. صور من الإنجازات والمبادرات .

رابط التقديم :

http://mps.ju.edu.sa/ JURecruitment/juPublic/public/ main.xhtml

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