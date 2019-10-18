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اليابان تنضم رسميا إلى البرنامج القمري الأمريكي

اليابان تنضم رسميا إلى البرنامج القمري الأمريكي
http://almnatiq.net/?p=787386
المناطق_متابعات

قررت الحكومة اليابانية الانضمام إلى البرنامج القمري الأمريكي الذي يقضي بإنزال رواد الفضاء على سطح القمر عام 2024

وبحسبما أوردته وكالة Kyodo فإن طوكيو ستصدر نهاية العام الجاري بيانا رسميا بهذا الشأن

هذا وأعلنت وكالة “ناسا” الأمريكية في الربيع الماضي أن البرنامج القمري الأمريكي الجديد أطلق عليه “أرتيميس”

ويتضمن البرنامج 3 مراحل: تقضي الأولى (أرتيميس 1) بتنفيذ رحلة فضائية غير مأهولة حول القمر والعودة إلى الأرض لمركبة “أوريون” التي يطلقها صاروخ SLS فائق الثقل في النصف الثاني لعام 2020

وتقضي المرحلة الثانية (أرتيميس 2) بتحقيق رحلة فضائية مأهولة حول القمر عام 2022. وتعول “ناسا” على إنزال رواد الفضاء على سطح القمر عام 2024 وهي المرحلة الثالثة (أرتيميس 3)

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