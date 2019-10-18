الكشف عن تفاصيل تنفيذ مشروع “عملاق” بمقر القنصلية الأمريكية السابق بجدة

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قالت مصادر إن وزارة المالية، ممثلة بهيئة عقارات الدولة، تسلمت أمس أرض القنصلية الأمريكية بجدة والمباني المقامة عليها، تمهيداً لتسليمها لصندوق الاستثمارات العامة.

وبحسب “عكاظ”، أوضحت أن مشروعاً حيوياً عملاقاً سيقام قريبا على الأرض، البالغة مساحتها أكثر من 121 ألف متر مربع. وتتميز الأرض بموقع استراتيجي يطل على 4 شوارع، إذ يحدها من الجنوب شارع فلسطين، ومن الشرق شارع حائل، ومن الغرب طريق الملك عبدالعزيز، ومن الشمال شارع الحمراء.

وأضافت أنه تم توقيع التسلم والتسليم بين القنصل العام للولايات المتحدة في جدة راين كليها ومندوبيْ هيئة عقارات الدولة فارس آل ضاوي، وزايد المطيري.

الجدير بالذكر أن القنصلية الأمريكية انتقلت في 22 سبتمبر 2019 إلى مقرها الجديد بحي المحمدية، بعد أكثر من 65 عاماً في مقرها القديم.