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شاهد.. إيران تكشف النقاب عن المقاتلة “ياسين” وتثير موجة من السخرية !

شاهد.. إيران تكشف النقاب عن المقاتلة “ياسين” وتثير موجة من السخرية !
http://almnatiq.net/?p=787400
المناطق_وكالات

سخر ناشطون من طائرة عسكرية جديدة أعلنت إيران عن تصنيعها محليا وأطلقت عليها اسم “ياسين”.

ومنذ قرن تقريبا، أعلنت القوات الجوية الإيرانية بشكل بارز تطويرها للعديد من الطائرات المقاتلة المحلية، أبرزها طائرة “صاعقة” التي زعمت وسائل الإعلام الإيرانية أنها متفوقة على طائرة F-18 Hornet الأميركية.

وذكرت تقارير أنها لم تكن سوى تصميم قلدت فيه طهران خطوة بخطوة مقاتلة أميركية من طراز F-5 Freedom Fighter بإضافة ذيل جديد وإلكترونيات طيران محدثة.

وسخر سوفاري في حسابه على تويتر من الطائرة قائلا إن “الطائرة المسماة ياسين، والتي قدمتها إيران كطائرة تدريب جديدة، تبدو في عمر 50 عاما.. أنا لا أعرف أي نوع من الابتكار هذا”.

كما ذكر تقرير لـ “ناشيونال انترست”، أن الطائرة الجديدة المزعومة على الأرجح عملية “احتيال”، وذلك لأن سلاح الجو الإيراني عموما قديم جدا، وتصميم طائرات حربية متطورة يفرض على إيران تحديات تكنولوجية هائلة.

وتبقى الطائرات التي تعلن عنها إيران، ذات مواصفات غامضة، وعلى الأغلب بسبب بساطتها، وليس سريتها، بحسب التقرير.

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