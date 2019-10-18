احدث الأخبار

“البيئة” تحذر من مخالفة عقوبتها مليون ريال!
أبرز المواد
 “شماغ البسام” تحسم الجدل بشأن ارتداء فتاة منتجا لها.. وتصدر بيانا توضيحيا
أبرز المواد
 نزاعات الأجور تتصدر.. «العمالية» تصدر 3784 قراراً في شهر
أبرز المواد
 شاهد.. إيران تكشف النقاب عن المقاتلة “ياسين” وتثير موجة من السخرية !
أبرز المواد
 ما خطورة الاحتباس الحراري على المدن؟
أبرز المواد
 التحقيق مع اثنين من “مشاهير السناب” بسبب حادث بطريق “الليث”
أبرز المواد
 اليابان تنضم رسميا إلى البرنامج القمري الأمريكي
أبرز المواد
 الكشف عن تفاصيل تنفيذ مشروع “عملاق” بمقر القنصلية الأمريكية السابق بجدة
أبرز المواد
 الأرصاد: سحب رعدية وضباب ورياح على 8 مناطق
أبرز المواد
 جامعة الجوف تعلن عن وظائف “مشرفي الأمن والسلامة ” للسعوديين عن طريق التعاقد
منطقة الجوف
 اللبنانيون ينتفضون في شوارع بيروت بسبب ضريبة الـ”واتساب” و”فيسبوك”
أبرز المواد
 وكالة جامعة الجوف لشؤون الطالبات .. بيئة عمل مميزة ودعم للمرأة وخدمة المجتمع
منطقة الجوف
“البيئة” تحذر من مخالفة عقوبتها مليون ريال!

“البيئة” تحذر من مخالفة عقوبتها مليون ريال!

أبرز المواد
“شماغ البسام” تحسم الجدل بشأن ارتداء فتاة منتجا لها.. وتصدر بيانا توضيحيا

“شماغ البسام” تحسم الجدل بشأن ارتداء فتاة منتجا لها.. وتصدر بيانا توضيحيا

أبرز المواد
نزاعات الأجور تتصدر.. «العمالية» تصدر 3784 قراراً في شهر

نزاعات الأجور تتصدر.. «العمالية» تصدر 3784 قراراً في شهر

أبرز المواد
شاهد.. إيران تكشف النقاب عن المقاتلة “ياسين” وتثير موجة من السخرية !

شاهد.. إيران تكشف النقاب عن المقاتلة “ياسين” وتثير موجة من السخرية !

أبرز المواد

“البيئة” تحذر من مخالفة عقوبتها مليون ريال!

“البيئة” تحذر من مخالفة عقوبتها مليون ريال!
http://almnatiq.net/?p=787401
المناطق_وكالات

نبهت وزارة البيئة والمياه والزراعة كل من له صلة بالثروة الحيوانية بأن عدم الإبلاغ عن الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية فور حدوثها يعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في نظام الثروة الحيوانية، إضافة إلى الغرامات المالية التي تصل إلى مليون ريال والتشهير بالمخالف أو مشروعه الإنتاجي.
وحسب “عكاظ” أوضحت الوزارة أن المادة العاشرة من نظام الثروة الحيوانية الصادر في 10/‏3/‏1424هـ نصت على وجوب تبليغ الوزارة خلال مدة أقصاها 24 ساعة من اشتباهه بالمرض، إضافة إلى عزلها في مكان منفصل عن الثروة الحيوانية السليمة، وعدم التصرف فيها أو منتجاتها أو المخالطة لها، سواء كانت حية أو مذبوحة أو ميتة.
وأضافت: كما نصت المادة 9 من نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وجوب قيام الطبيب البيطري بإبلاغ الجهة المختصة أو من يمثلها فوراً عند الاشتباه بإصابة أي حيوان بأحد الأمراض ذات الإبلاغ الإجباري مع بيانات مالك الحيوانات المصابة.

روابط ذات صلة

“شماغ البسام” تحسم الجدل بشأن ارتداء فتاة منتجا لها.. وتصدر بيانا توضيحيا

“شماغ البسام” تحسم الجدل بشأن ارتداء فتاة منتجا لها.. وتصدر بيانا توضيحيا
نزاعات الأجور تتصدر.. «العمالية» تصدر 3784 قراراً في شهر

نزاعات الأجور تتصدر.. «العمالية» تصدر 3784 قراراً في شهر
شاهد.. إيران تكشف النقاب عن المقاتلة “ياسين” وتثير موجة من السخرية !

شاهد.. إيران تكشف النقاب عن المقاتلة “ياسين” وتثير موجة من السخرية !

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*