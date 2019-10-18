احدث الأخبار

تقنية جديدة للكشف عن المشجعين العنصريين في إيطاليا
أبرز المواد
 تقدم جديد للقوات المشتركة في الضالع اليمنية
أبرز المواد
 دراسة حديثة تفجر مفاجأة بشأن أدوية ارتفاع ضغط الدم.. وتحذير من نتيجة “كارثية”
أبرز المواد
 السجائر الإلكترونية “تهدد” حياة غير المدخنين بعد شهر من استخدامها
أبرز المواد
 “البيئة” تحذر من مخالفة عقوبتها مليون ريال!
أبرز المواد
 “شماغ البسام” تحسم الجدل بشأن ارتداء فتاة منتجا لها.. وتصدر بيانا توضيحيا
أبرز المواد
 نزاعات الأجور تتصدر.. «العمالية» تصدر 3784 قراراً في شهر
أبرز المواد
 شاهد.. إيران تكشف النقاب عن المقاتلة “ياسين” وتثير موجة من السخرية !
أبرز المواد
 ما خطورة الاحتباس الحراري على المدن؟
أبرز المواد
 التحقيق مع اثنين من “مشاهير السناب” بسبب حادث بطريق “الليث”
أبرز المواد
 اليابان تنضم رسميا إلى البرنامج القمري الأمريكي
أبرز المواد
 الكشف عن تفاصيل تنفيذ مشروع “عملاق” بمقر القنصلية الأمريكية السابق بجدة
أبرز المواد
تقنية جديدة للكشف عن المشجعين العنصريين في إيطاليا

تقنية جديدة للكشف عن المشجعين العنصريين في إيطاليا

أبرز المواد
تقدم جديد للقوات المشتركة في الضالع اليمنية

تقدم جديد للقوات المشتركة في الضالع اليمنية

أبرز المواد
دراسة حديثة تفجر مفاجأة بشأن أدوية ارتفاع ضغط الدم.. وتحذير من نتيجة “كارثية”

دراسة حديثة تفجر مفاجأة بشأن أدوية ارتفاع ضغط الدم.. وتحذير من نتيجة “كارثية”

أبرز المواد
السجائر الإلكترونية “تهدد” حياة غير المدخنين بعد شهر من استخدامها

السجائر الإلكترونية “تهدد” حياة غير المدخنين بعد شهر من استخدامها

أبرز المواد

تقنية جديدة للكشف عن المشجعين العنصريين في إيطاليا

تقنية جديدة للكشف عن المشجعين العنصريين في إيطاليا
http://almnatiq.net/?p=787412
المناطق_وكالات

أكد رئيس الاتحاد الإيطالي، غابرييلي غرافينا، أن كرة القدم المحلية والحكومة يجب أن يتحركا ضد العنصرية في الملاعب، حتى لو تورط مشجع واحد، مضيفاً أن نظاماً شبيها بتقنية حكم الفيديو المساعد سيستخدم للتعرف على المخالفين

أفلتت عدة أندية من العقوبات جراء وقائع عنصرية مزعومة، بعد أن قضت لجنة الانضباط برابطة دوري الدرجة الأولى بأن الهتافات لا تنتشر على نطاق واسع في الملاعب، رغم ظهورها بوضوح للمشاهدين عبر شاشات التلفزيون

وكانت أحدث تلك الوقائع في كالياري عندما تعرض البلجيكي روميلو لوكاكو لتقليد أصوات القردة، لكن لم يُتخذ أي إجراء ضد النادي الواقع في سردينيا

وقال غرافينا للصحافيين: ما يثير دهشتي أن بعض الهتافات يمكن سماعها والبعض لا، لذا فإننا بحاجة لمعرفة السبب، لكن الوضع ليس طبيعياً، لست مهتماً بمدى ارتفاع صوت الهتافات أو حجمها، لكن المبدأ الذي يقف وراء هذا التصرف، لست مهتماً ما إذا كان الصوت مسموعاً أم لا، لو كان مجرد شخص أو شخصين أو عشرة يقومون بذلك فيجب علينا التدخل

ولم يوضح غرافينا أي تفاصيل محددة بشأن طريقة عمل نظام المراقبة، لكنه رجح أن يتم تطبيقه فور حدوث الواقعة، مثل تقنية حكم الفيديو المساعد الذي يسمح للحكام بمشاهدة الإعادة للأحداث المهمة على شاشة بجانب الملعب

واختتم: الأندية باتت قادرة اليوم على تحديد المسؤولين عن المخالفات باستخدام التكنولوجيا، نختبر النظام وسنتحدث عنه قريباً، نتعاون مع وزارة الداخلية، ووضعنا بعض القوانين الحازمة والتي يتبعها عقوبات مغلظة أيضاً

روابط ذات صلة

تقدم جديد للقوات المشتركة في الضالع اليمنية

تقدم جديد للقوات المشتركة في الضالع اليمنية
دراسة حديثة تفجر مفاجأة بشأن أدوية ارتفاع ضغط الدم.. وتحذير من نتيجة “كارثية”

دراسة حديثة تفجر مفاجأة بشأن أدوية ارتفاع ضغط الدم.. وتحذير من نتيجة “كارثية”
السجائر الإلكترونية “تهدد” حياة غير المدخنين بعد شهر من استخدامها

السجائر الإلكترونية “تهدد” حياة غير المدخنين بعد شهر من استخدامها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*