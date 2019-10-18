احدث الأخبار

السجائر الإلكترونية “تهدد” حياة غير المدخنين بعد شهر من استخدامها
أبرز المواد
 “البيئة” تحذر من مخالفة عقوبتها مليون ريال!
أبرز المواد
 “شماغ البسام” تحسم الجدل بشأن ارتداء فتاة منتجا لها.. وتصدر بيانا توضيحيا
أبرز المواد
 نزاعات الأجور تتصدر.. «العمالية» تصدر 3784 قراراً في شهر
أبرز المواد
 شاهد.. إيران تكشف النقاب عن المقاتلة “ياسين” وتثير موجة من السخرية !
أبرز المواد
 ما خطورة الاحتباس الحراري على المدن؟
أبرز المواد
 التحقيق مع اثنين من “مشاهير السناب” بسبب حادث بطريق “الليث”
أبرز المواد
 اليابان تنضم رسميا إلى البرنامج القمري الأمريكي
أبرز المواد
 الكشف عن تفاصيل تنفيذ مشروع “عملاق” بمقر القنصلية الأمريكية السابق بجدة
أبرز المواد
 الأرصاد: سحب رعدية وضباب ورياح على 8 مناطق
أبرز المواد
 جامعة الجوف تعلن عن وظائف “مشرفي الأمن والسلامة ” للسعوديين عن طريق التعاقد
منطقة الجوف
 اللبنانيون ينتفضون في شوارع بيروت بسبب ضريبة الـ”واتساب” و”فيسبوك”
أبرز المواد
السجائر الإلكترونية “تهدد” حياة غير المدخنين بعد شهر من استخدامها

السجائر الإلكترونية “تهدد” حياة غير المدخنين بعد شهر من استخدامها

أبرز المواد
“البيئة” تحذر من مخالفة عقوبتها مليون ريال!

“البيئة” تحذر من مخالفة عقوبتها مليون ريال!

أبرز المواد
“شماغ البسام” تحسم الجدل بشأن ارتداء فتاة منتجا لها.. وتصدر بيانا توضيحيا

“شماغ البسام” تحسم الجدل بشأن ارتداء فتاة منتجا لها.. وتصدر بيانا توضيحيا

أبرز المواد
نزاعات الأجور تتصدر.. «العمالية» تصدر 3784 قراراً في شهر

نزاعات الأجور تتصدر.. «العمالية» تصدر 3784 قراراً في شهر

أبرز المواد

السجائر الإلكترونية “تهدد” حياة غير المدخنين بعد شهر من استخدامها

السجائر الإلكترونية “تهدد” حياة غير المدخنين بعد شهر من استخدامها
http://almnatiq.net/?p=787414
المناطق_متابعات

كشفت دراسة جديدة أن غير المدخنين، الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية، معرضون لخطر الإصابة بالتهاب مرتبط بالسرطان

وعلى الرغم من انتشار الأمراض والوفيات مؤخرا، ما يزال العلماء لا يعرفون إلا القليل عما تفعله السجائر الإلكترونية بجسم الإنسان على المدى القصير أو الطويل

ووجدت دراسة أجرتها جامعة ولاية أوهايو (OSU)، أنه على الرغم من انتشار مزاعم حول كون السجائر الإلكترونية أكثر أمانا من العادية، فإن استخدام الأجهزة يسبب النوع نفسه من التغييرات في الخلايا الالتهابية المرتبطة بسرطان الرئة مثل التدخين التقليدي- وتبدأ التغييرات في غضون شهر

وبعد 4 أسابيع فقط من استخدام السجائر الإلكترونية، كان 30 من غير المدخنين الذين تطوعوا في الدراسة الجديدة، يخضعون بالفعل لتغييرات جسدية على المستوى الخلوي

وعندما قورنت عينات صغيرة من أنسجة الرئة المأخوذة من المتطوعين، الذين تلقوا تعليمات بتجربة السجائر الإلكترونية، مع 30 مشارك آخر ممن لم يدخنوا أي نوع من السجائر، لم ير الباحثون أي اختلافات في الالتهاب

ولكن عندما ركزوا على الأشخاص في المجموعة التي دخنت السجائر الإلكترونية بعمق أكبر ولفترة أطول، وجدوا التهابا متزايدا

وقال الدكتور بيتر شيلدز، كبير معدي الدراسة ونائب مدير مركز السرطان الشامل في جامعة ولاية أوهايو: “إن الآثار المترتبة على هذه الدراسة هي أن الاستخدام طويل الأجل وزيادة الاستخدام اليومي وإضافة النكهات والنيكوتين قد يشجع على حدوث التهاب إضافي”

وأشارت دراسة حديثة أخرى إلى أن الأبخرة السامة تساهم بتشويه أنسجة الرئة لدى الكثير من الناس. ورغم أن القليل من الدراسات المنشورة حول مخاطر السجائر الإلكترونية ركزت على الغليسرين، إلا أن عددا من الخبراء أبدوا شكوكهم حول المكون

ووافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على الغليسرين، واعتبرته “آمنا بشكل عام” للاستخدام في الأغذية ومستحضرات التجميل. ولكن قبل ظهور السجائر الإلكترونية في العقد الماضي، لم يجر تسخين المادة واستنشاقها مطلقا

لذا، لا يعرف العلماء ما يمكن أن تفعله الطريقة الجديدة هذه، في استخدام مادة مشتقة من الزيوت

روابط ذات صلة

“البيئة” تحذر من مخالفة عقوبتها مليون ريال!

“البيئة” تحذر من مخالفة عقوبتها مليون ريال!
“شماغ البسام” تحسم الجدل بشأن ارتداء فتاة منتجا لها.. وتصدر بيانا توضيحيا

“شماغ البسام” تحسم الجدل بشأن ارتداء فتاة منتجا لها.. وتصدر بيانا توضيحيا
نزاعات الأجور تتصدر.. «العمالية» تصدر 3784 قراراً في شهر

نزاعات الأجور تتصدر.. «العمالية» تصدر 3784 قراراً في شهر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*