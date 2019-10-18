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دراسة حديثة تفجر مفاجأة بشأن أدوية ارتفاع ضغط الدم.. وتحذير من نتيجة “كارثية”

دراسة حديثة تفجر مفاجأة بشأن أدوية ارتفاع ضغط الدم.. وتحذير من نتيجة “كارثية”
http://almnatiq.net/?p=787419
المناطق_وكالات

أفادت دراسة حديثة إلى أن المرضى الذين يتناولون واحدا من أكثر العقاقير شيوعا في علاج ارتفاع ضغط الدم، هم أكثر عرضة بنسبة 60% للانتحار، ممن يتناولون العلاجات البديلة.

مضادات مستقبلات الأنجيوتينسن
وحسب “روسيا اليوم” وجدت الدراسة أن الذين يتناولون مضادات مستقبلات الأنجيوتينسن (ARBs)، أكثر عرضة للخطر مقارنة مع أولئك الذي يتناولون مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (مثبطات ACE). ويعمل كلا الدواءين عن طريق تخفيف الأوعية الدموية، وهما العلاجان الأساسيان للمرضى دون سن 55 عاما.
وتشمل الأنواع الأكثر شيوعا من مضادات مستقبلات الأنجيوتينسن كلا من candesartan وirbesartan وlosartan وvalsartan وolmesartan.

خطر الانتحار
وأضافت الدراسة: حتى الآن، كان يعتقد أن آثارها الجانبية تنحصر في الدوخة والصداع وأعراض تشبه الإنفلونزا، لكن طوني أنطونيو، من مستشفى سانت مايكل في تورنتو بكندا، يقول: “تشير نتائجنا إلى أن استخدام مضادات مستقبلات الأنجيوتينسن يزيد بشكل كبير من خطر الانتحار، مقارنة بمستخدمي مثبطات ACE بين البالغين الذين تفوق أعمارهم 60 عاما”.

هيئة تنظيم الدواء
في المقابل، قالت هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية إن مضادات مستقبلات الأنجيوتينسن (ARBs)، “علاج آمن وفعال، وسنقوم بتقييم هذه الدراسة بعناية”، مضيفة: “ننصح المرضى بعدم التوقف عن تناول الدواء”.
وعلى الرغم من أن مضادات مستقبلات الأنجيوتينسن (ARBs) تزيد بنسبة 60% من خطر الانتحار مقارنة بالبدائل الأخرى، إلا أن 5 مرضى فقط من أصل 964 ممن تمت دراستهم، انتحروا. وهذا الحجم من العينة يعد صغيرا للغاية وقد لا يثبت صحة هذه النتائج.

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