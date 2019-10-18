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كشفت مبادرة البيانات المشتركة للدول المنتجة للنفط «جودي»، عن ارتفاع صادرات المملكة من النفط الخام والمنتجات النفطية خلال أغسطس الماضي، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أبريل الماضي، وذلك بعد أن انخفض الإنتاج بسبب الهجمات الإرهابية على منشأتي بقيق وخريص. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه معلومات، أمس، أن أرامكو تعتزم الأسبوع المقبل الإعلان عن خططها للاكتتاب الأولي، الذي قد يصبح الأكبر على مستوى العالم.

صادرات النفط منذ مايو 2019 «ملايين البراميل»

– مايو 8.202

– يونيو 7.997

– يوليو 8.101

– أغسطس 8.216