النيابة العامة: قرار هام بشأن حاملي الوثائق المزورة..وتوجه تعميم للسجون

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قالت مصادر إن النيابة العامة وجهت تعميما لدائرة الرقابة على السجون في النيابات العامة أكدت بموجبه حفظ الدعوى ضد المتسللين الموقوفين من يحملون صور وثائق مزورة، وإحالتهم للجهة المختصة لترحيلهم.

وأكد تعميم وقعه وكيل النيابة العامة شلعان بن راجح بن شلعان أنه لا وجه لإقامة الدعوى العامة؛ وفقا لنظام الإجراءات الجزائية إعمالا للأمر السامي في هذا الصدد وللمبادئ التي استقر عليها ديوان المظالم.

وأوضح التعميم أن من يحملون وثائق صحيحة غير مزورة ولا تخصهم فيتم إحالتهم للجهات المختصة لترحيلهم مع مراعاة الحق الخاص إن وجد.

وأكدت النيابة على السجون بعدم الترحيل مباشرة في القضايا التي لدى النيابة العامة حتى يردهم ما يفيد بما انتهت إليه القضية. وتختص دائرة الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام في النيابات مهمة الرقابة على السجون والتأكد من صحة الإجراءات حيال الموقوفين.