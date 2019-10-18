تعرف على كيفة التداول بالهامش

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التداول بالهامش هو طريقة لتداول الأصول باستخدام الأموال المقدمة من طرف ثالث، عند مقارنتها بحسابات التداول العادية، تتيح حسابات الهامش للمتداولين الوصول إلى مبالغ أكبر من رأس المال، مما يتيح لهم الاستفادة من مراكزهم. بشكل أساسي، يعمل التداول بالهامش على تضخيم نتائج التداول حتى يتمكن المتداولون من تحقيق أرباح أكبر في التداولات الناجحة. هذه القدرة على توسيع نتائج التداول تجعل تداول الهامش شائعًا بشكل خاص في الأسواق منخفضة التقلبات، وخاصة سوق فوركس الدولي. ومع ذلك، يتم استخدام التداول بالهامش أيضًا في أسواق الأسهم والسلع والعملات المشفرة.

في الأسواق التقليدية، عادة ما يتم توفير الأموال المقترضة من قبل وسيط استثمار. في تداول العملات المشفرة، غالبًا ما يتم توفير الأموال من قبل متداولين آخرين، والذين يحصلون على فوائد بناءً على طلب السوق لصناديق الهامش. على الرغم من كونها أقل شيوعًا، فإن بعض بورصات العملة المشفرة توفر أيضًا أموال الهامش للمستخدمين.

كيف يعمل التداول بالهامش؟

عند بدء تداول الهامش، سيُطلب من المتداول الالتزام بنسبة مئوية من إجمالي قيمة الطلب. يُعرف هذا الاستثمار الأولي باسم الهامش، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمفهوم الرافعة المالية. بمعنى آخر، يتم استخدام حسابات التداول بالهامش لإنشاء تداول بالرافعة المالية، وتصف الرافعة المالية نسبة الأموال المقترضة إلى الهامش. على سبيل المثال، لفتح صفقة بقيمة 100,000 دولار برافعة مالية تبلغ 10:1، سيحتاج المتداول إلى الالتزام بمبلغ 10,000 دولار من رأس ماله.

بطبيعة الحال، توفر منصات التداول والأسواق المختلفة مجموعة متميزة من القواعد ومعدلات الرفع المالي. في سوق الأوراق المالية، على سبيل المثال، تمثل نسبة 2: 1 نسبة نموذجية، بينما يتم تداول العقود الآجلة غالبًا برافعة مالية 15:1. بالنسبة إلى شركات الوساطة في فوركس، غالبًا ما يتم الاستفادة من تداولات الهامش بنسبة 50: 1، ولكن يتم استخدام 100: 1 و 200:1 أيضًا في بعض الحالات. عندما يتعلق الأمر بأسواق العملة المشفرة، عادة ما تتراوح النسب من 2: 1 إلى 100: 1، وغالبًا ما يستخدم مجتمع التداول مصطلحات “x” (2x،5x،10x،50x، وما إلى ذلك).

يمكن استخدام التداول بالهامش لفتح صفقات شراء وبيع. يعكس مركز الشراء الافتراض بأن سعر الأصل سيرتفع، بينما يعكس مركز البيع عكس ذلك. بينما يكون موضع الهامش مفتوحًا، فإن أصول المتداول تعمل كضمان للأموال المقترضة. هذا أمر بالغ الأهمية يجب على المتداول فهمه، حيث أن معظم شركات الوساطة تحتفظ بالحق في فرض بيع هذه الأصول في حالة تحرك السوق ضد مركزهم (أعلى أو أقل من حد معين).

مثال على مركز شراء لتداول الهامش

في بعض الأحيان قد تلاحظ أن معدل سعر البيتكوين في المتوسط ​​يرتفع، إذا كان الأمر كذلك، فقم بوضع صفقة شراء. إذا كان السعر الحالي هو 6000 دولار، فيمكنك شرائه الآن والبيع لاحقًا بسعر أعلى إذا كان توقعك هو أن البتكوين سوف ترتفع لاحقًا.

بدءًا من الرصيد 3000 دولار، افتح مركزًا شراء مع رافعة مالية قدرها 1: 2 مقابل عملة بيتكوين واحدة. هذا يعني أنك تستخدم 3000 دولار الخاص بك واقتراض 3000 دولار أخرى. عندما يصل السعر إلى 8000 دولار،تقوم بإغلاق مركزك. بمجرد إغلاق مركزك بسعر 8000 دولار، سيتم سداد مبلغ 3000 دولار الذي اقترضته، وستحتفظ بمبلغ 2000 دولار مطروحًا منه أي رسوم.

هذا أكثر بكثير مما تحصل عليه إذا كنت قد استخدمت 3000 دولار فقط من أموالك، والتي يمكن أن تشتري 0.5 بيتكوين فقط. التداول بالهامش يضاعف أرباحك.

مثال على مركز بيع

إذا لاحظت أن سعر البيتكوين يتجه عمومًا نحو الاتجاه الهبوطي، فيمكنك كسب المال عن طريق فتح مركز بيع. ما عليك فعله هو بيع عملة البيتكوين المقترضة الخاصة بك بالسعر الحالي البالغ 6000 دولار ثم بيعها لاحقًا عندما تنخفض الأسعار بدرجة أكبر عند شرائها بسعر أقل.

يمكنك الحصول على 3000 دولار وفتح صفقة شراء باستخدام رافعة مالية قدرها 1:2 مقابل عملة بيتكوين واحدة. لذلك، ستكون قد تعهدت بمبلغ 3000 دولار من أموالك الخاصة، ثم اقترضت 1 عملة بيتكوين. عندما ينخفض ​​السعر إلى 4000 دولار، تقوم بإغلاق مركزك، وسيتم إرجاع عملة البيتكوين التي اقترضتها تلقائيًا. سيكون ربحك 0.5 بيتكوين أو 2000 دولار ناقص الرسوم. كما ترون، من دون تداول الهامش لإقراضك عملة بيتكوين واحدة،لم يكن بإمكانك تحقيق هذا الربح.

في العملات المشفرة

يتيح التداول بالهامش باستخدام العملات المشفرة للمستخدمين اقتراض الأموال مقابل أموالهم الحالية لتداول العملات المشفرة “على الهامش” في البورصة. بمعنى آخر، يمكن للمستخدمين الاستفادة من عملاتهم المشفرة أو الدولارات عن طريق اقتراض الأموال لزيادة قوتهم الشرائية (عادةً ما يدفعون فائدة على المبلغ المقترض، ولكن ليس دائمًا).

على سبيل المثال، قمت بوضع 25 دولار والرافعة المالية 4:1 لاقتراض 75 دولارًا لشراء بيتكوين بقيمة 100 دولار. الشرط الوحيد هو أنه بغض النظر عما يحدث، يتعين عليك سداد 75 دولارًا بالإضافة إلى الرسوم. من أجل ضمان حصولهم على المبلغ المُقرض، ستقوم البورصة عمومًا “باستدعاء” تداول الهامش الخاصة بك بمجرد أن تصل إلى سعر تبدأ فيه بخسارة الأموال المقترضة (لأنها ستتيح لك اقتراض المال للتداول،لكنهم لا يريدونك أن تخسر ذلك المال). يمكن تجنب استدعاء الهامش عن طريق وضع المزيد من الأموال في المركز.

يكون لدى البورصة مجموعة من الرافعات المختلفة (2:1، 3.33:1، 4:1، 100:1، إلخ). يمكن إجراء التداول بالهامش للبيع (حيث تراهن على انخفاض السعر) أو للشراء (حيث تراهن على ارتفاع السعر). علاوة على ذلك، يمكن استخدامه للمضاربة أو التحوط أو لتجنب الاضطرار إلى الحفاظ على رصيدك الكامل في البورصة.

على سبيل المثال، إذا فتح المتداول مركزًا ذا رافعة مالية للشراء، فقد يتم استدعاء الهامش عند انخفاض السعر بشكل كبير. تحدث دعوة الهامش عندما يُطلب من المتداول إيداع المزيد من الأموال في حساب الهامش الخاص به للوصول إلى الحد الأدنى لمتطلبات التداول بالهامش. إذا فشل المتداول في القيام بذلك، فسيتم تصفية ممتلكاته تلقائيًا لتغطية خسائره. عادةً ما يحدث هذا عندما تنخفض القيمة الإجمالية لجميع الأسهم في حساب الهامش، والمعروفة أيضًا باسم هامش التصفية، إلى أقل من إجمالي متطلبات الهامش في البورصة أو الوسيط المعين.

المميزات والعيوب

الميزة الأكثر وضوحا لتداول الهامش هي حقيقة أنه يمكن أن يؤدي إلى أرباح أكبر بسبب زيادة القيمة النسبية لمراكز التداول. بخلاف ذلك، يمكن أن يكون التداول بالهامش مفيدًا للتنويع، حيث يمكن للمتداولين فتح صفقات متعددة بمبالغ صغيرة نسبيًا من رأس المال الاستثماري. أخيرًا، قد يسهل امتلاك حساب الهامش للمتداولين فتح صفقات بسرعة دون الحاجة إلى تحويل مبالغ كبيرة من المال إلى حساباتهم.

على الرغم من جميع التقلبات، فإن التداول بالهامش له عيب واضح في زيادة الخسائر بنفس الطريقة التي يمكنه بها زيادة الأرباح. بخلاف التداول الفوري المعتاد، يقدم التداول بالهامش إمكانية حدوث خسائر تتجاوز الاستثمار الأولي للمتداول، وعلى هذا النحو، تعتبر طريقة تداول عالية المخاطر. اعتمادًا على مقدار الرافعة المالية المستخدمة في التداول، قد يؤدي حتى انخفاض بسيط في سعر السوق إلى خسائر كبيرة للمتداولين. لهذا السبب، من المهم أن يوظف المستثمرون الذين يقررون استخدام التداول بالهامش استراتيجيات مناسبة لإدارة المخاطر والاستفادة من أدوات التخفيف من المخاطر، مثل أوامر الإيقاف.

تداول البتكوين بالهامش: هل هو مربح؟

واحدة من عدد قليل من الصفقات التي تتيح لك كسب المال عندما يرتفع السعر أو ينخفض ​​هو تداول الهامش. إذا كنت تتوقع أن يرتفع السعر، فأنت ببساطة تقترض الأموال وتفتح مركز شراء. من ناحية أخرى، إذا كنت تشك في أن السعر سينخفض ​​، يمكنك شراء بيتكوين وفتح صفقة بيع. بهذه الطريقة، يمكنك كسب المال باستمرار إذا كانت تنبؤاتك صحيحة. المخاطرة الوحيدة التي يجب عليك متابعتها هي تحديد مقدار المال الذي تخاطر به في التداول. لا تكون طموح بشكل زائد، فقط تداول مع ما يمكنك خسارته دون إفلاس نفسك. نعم، يمكنك كسب أموال جيدة من خلال تداول البتكوين بالهامش. نتمنى لك الأفضل، وكن حذرًا تمامًا كما تفعل مع أي عمل يأتي بمخاطر عالية ولكنه يعد بعوائد عالية.