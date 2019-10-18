احدث الأخبار

شاهد بالفيديو .. شاب يمارس التفحيط وتنقلب به سيارته المعدلة في متنزه به أطفال ومواطنين بمحافظة رابغ!
أبرز المواد
 تنبيه عاجل: رياح نشطة وسحب رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 100 مركز لمواكبة لائحة الوظائف التعليمية
أبرز المواد
 حقيبة دبلوماسية قطرية تنقل 56 مليونا للحوثيين
أبرز المواد
 النيابة العامة: قرار هام بشأن حاملي الوثائق المزورة..وتوجه تعميم للسجون
أبرز المواد
 واشنطن تفرض رسوما جمركية ب7.5 مليارات دولار على الاتحاد الأوروبي
أبرز المواد
 ارتفاع صادرات المملكة من النفط الخام والمنتجات النفطية خلال أغسطس الماضي
أبرز المواد
 تقنية جديدة للكشف عن المشجعين العنصريين في إيطاليا
أبرز المواد
 تقدم جديد للقوات المشتركة في الضالع اليمنية
أبرز المواد
 دراسة حديثة تفجر مفاجأة بشأن أدوية ارتفاع ضغط الدم.. وتحذير من نتيجة “كارثية”
أبرز المواد
 السجائر الإلكترونية “تهدد” حياة غير المدخنين بعد شهر من استخدامها
أبرز المواد
 “البيئة” تحذر من مخالفة عقوبتها مليون ريال!
أبرز المواد
شاهد بالفيديو .. شاب يمارس التفحيط وتنقلب به سيارته المعدلة في متنزه به أطفال ومواطنين بمحافظة رابغ!

شاهد بالفيديو .. شاب يمارس التفحيط وتنقلب به سيارته المعدلة في متنزه به أطفال ومواطنين بمحافظة رابغ!

أبرز المواد
تنبيه عاجل: رياح نشطة وسحب رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة

تنبيه عاجل: رياح نشطة وسحب رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة

أبرز المواد
100 مركز لمواكبة لائحة الوظائف التعليمية

100 مركز لمواكبة لائحة الوظائف التعليمية

أبرز المواد
حقيبة دبلوماسية قطرية تنقل 56 مليونا للحوثيين

حقيبة دبلوماسية قطرية تنقل 56 مليونا للحوثيين

أبرز المواد

شاهد بالفيديو .. شاب يمارس التفحيط وتنقلب به سيارته المعدلة في متنزه به أطفال ومواطنين بمحافظة رابغ!

شاهد بالفيديو .. شاب يمارس التفحيط وتنقلب به سيارته المعدلة في متنزه به أطفال ومواطنين بمحافظة رابغ!
http://almnatiq.net/?p=787446
المناطق_مكة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يوثق قيام قائد مركبة معدلة برفقة شخص آخر بالتفحيط في منتزه الحضاري بمحافظة رابغ، ما نتج عنه انقلابه في واقعة تشكل خطرا على رواد المنتزه.

ووفقا للفيديو المتداول الذي وثقه أحد المواطنين ، الذي بدأ في تصوير المتنزه الحضاري ويظهر فيه مجموعة من الأطفال والمواطنين  لتظهر مركبة معدلة تفحط في المنتزه وبها شابان وفجاة تتعرض للإنقلاب ليخرج منها قائدها .

وتفاعل مغردون ومواطنون مع الفيدية الذي تم تصويره في محافظة رابغ، مطالبين بحلول عاجلة وفورية لظاهرة التفحيط التي انتشرت بشكل كبير بين المراهقين وأسفرت عن وقوع العديد من الحوادث والإصابات .

 

 

 

روابط ذات صلة

تنبيه عاجل: رياح نشطة وسحب رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة

تنبيه عاجل: رياح نشطة وسحب رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة
100 مركز لمواكبة لائحة الوظائف التعليمية

100 مركز لمواكبة لائحة الوظائف التعليمية
حقيبة دبلوماسية قطرية تنقل 56 مليونا للحوثيين

حقيبة دبلوماسية قطرية تنقل 56 مليونا للحوثيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*