شاهد بالفيديو .. شاب يمارس التفحيط وتنقلب به سيارته المعدلة في متنزه به أطفال ومواطنين بمحافظة رابغ!

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يوثق قيام قائد مركبة معدلة برفقة شخص آخر بالتفحيط في منتزه الحضاري بمحافظة رابغ، ما نتج عنه انقلابه في واقعة تشكل خطرا على رواد المنتزه.

ووفقا للفيديو المتداول الذي وثقه أحد المواطنين ، الذي بدأ في تصوير المتنزه الحضاري ويظهر فيه مجموعة من الأطفال والمواطنين لتظهر مركبة معدلة تفحط في المنتزه وبها شابان وفجاة تتعرض للإنقلاب ليخرج منها قائدها .

وتفاعل مغردون ومواطنون مع الفيدية الذي تم تصويره في محافظة رابغ، مطالبين بحلول عاجلة وفورية لظاهرة التفحيط التي انتشرت بشكل كبير بين المراهقين وأسفرت عن وقوع العديد من الحوادث والإصابات .