صحة القصيم تنتهي من تنفيذ 10 مشاريع صحية بتكلفة تجاوزت 266 مليون العام الماضي

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أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم بأنها إنتهت من تنفيذ 10 مشاريع صحية بتكاليف إجمالية بلغت أكثر من 266 مليون ريال ، وذلك خلال العام الماضي 1439هـ.

وكشفت الشؤون الصحية بالمنطقة في تقرير اصدرته حديثاً ، بأن المشاريع الصحية المنجزة ستمثل إضافة للخدمات الصحية بمنطقة القصيم ، في جميع الجوانب ، وهو ما يترجم الدعم السخي الذي تقدمه الدولة – أعزها الله – لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين بكل يسر وسهولة .

واضافت صحة القصيم بأن المشاريع الصحية المنجزة شملت مشروع تطوير وإحلال البنية التحتية بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة ، ومشروع تطوير وإحلال البنية التحتية بمستشفى المذنب العام ، وإنشاء مبان ادارية لمستودعات أربعة مستشفيات ، ومشروع الاعمال التكميلية لمستشفى ضرية العام ، بالاضافة الى الانتهاء من إنشاء ثلاث مراكز صحية أولية ، وهي مراكز البساتين والرابية والغماس بمدينة بريدة ، وتطوير بيئة العمل بمستشفى الولادة والاطفال ببريدة ، ، ومشروع تطوير مركز صحي العمار ، بالاضافة الى إنشاء 58 غرف عزل بمستشفيات منطقة القصيم .

وبينت صحة المنطقة ، بأن تلك المشاريع ستسهم في تعزيز البرامج العلاجية في المجالات التخصصية الطبية.

وسعت المديرية العامة للشؤون الصحية إلى تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الصحية وفق خطة إستراتيجية واضحة تمثل رؤيتها للمستقبل التي تتوافق مع رؤية وزارة الصحة المبنية على رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، للوصول إلى أهداف وزارة الصحة لتوفير كافة التخصصات الطبية للمواطنين في مناطقهم .