“عمل الرياض ” يعقد ورشة عمل توطين الوظائف بشركات القطاع الخاص

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عقد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ورشة عمل “التوطين المناطقي”، بحضور مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الأجتماعية لقطاع العمل بمنطقة الرياض أحمد المطوع

ومشاركة مجموعة من مدراء الموارد البشرية بشركات القطاع الخاص استهدفت الورشة توطين الوظائف حسب رؤية المملكة 2030، وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب عمل الرياض.

وفي بداية الورشة استعرض مدير إدارة التوطين بفرع الوزارة أ. خالد الحجي أبرز ما حققته وكالة التوطين ونتائج برنامج التوطين،

واوضح الحجي أهمية التعاون المشترك مع القطاع الخاص كشريك استراتيجي في الدعم المناطقي في عملية توطين الوظائف لتوفير فرص العمل للمواطنين، لافتاً ان برنامج التوطين المناطقي يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة الإحلال وتوطين الوظائف وتقليل نسبة البطالة.

وتضمنت الورشة مناقشة أبرز التحديات التي يواجهها برنامج التوطين والحلول المناسبة لتطويره والدعم المطلوب من الوزارة .

ومن أبرز مخرجات الورشة التي شهدت تفاعلاً كبيراً من المشاركين اقتراح الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه التوطين، والعمل على وضع مستهدفات مع القطاع الخاص لتخفيض نسبه البطالة واقتراح بعض الانشطة للتوطين .