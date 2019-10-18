دراسة علمية: القهوة قد تسبب الإجهاض

المناطق - وكالات

أعلن المعهد القومي الأمريكي للصحة أنه لا يجب على النساء الحوامل شرب القهوة، حيث أعلنوا عن نتائج دراستهم العلمية في مؤتمر عقد مؤخرا في فيلادلفيا.

وقال العلماء إنهم أجروا مقابلات مع أكثر من 1200 امرأة كن يخططن للإنجاب. هذا وقاموا بقياس كمية الكافيين في الدم وحددوا كم مرة يتناولن المنتجات التي تحتوي على هذه المادة؛ ومن ثم تمت مراقبة فترة الحمل.

واتضح أن كوبا واحدا من القهوة في اليوم يزيد من خطر نقص وزن الجنين، بينما كوبين من القهوة يمكن أن يسببا الإجهاض؛ فوفقا للعلماء، القهوة خطيرة في الأسابيع الثمانية الأولى من الحمل.

وأشار القائمون على الدراسة أن التأثير السلبي للقهوة على الأم الحامل قد لوحظ بسبب خصائصها المنشطة: فهي تزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وهذه عوامل خطرة على الحوامل.

وأكد الباحثون أنه من الضروري التخلي عن المشروب وجميع المنتجات التي تحتوي الكافيين حتى قبل الحمل. وأضافوا أن التوقف عن تناول القهوة أثناء الحمل آمن تماما، حيث لن يكون الأمر أسوء مما هو عليه في حال الاستمرار في تناول القهوة.