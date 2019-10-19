الصين تسيطر على نصف طلبات تسجيل براءات الاختراع في العالم

المناطق - وكالات

قالت المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة اليوم إن نصف طلبات تسجيل براءات الاختراع في العالم خلال العام الأخير كانت من نصيب الصين برقم قياسي بلغ 1.54 مليون طلب تصدرها قطاعا الاتصالات وتكنولوجيا أجهزة الكمبيوتر. وأضافت المنظمة أن حصة الصين التي تزيد 11.6 في المائة عن 2017 تشمل طلبات تلقاها مكتب الملكية الفكرية الصيني من مبتكرين من الخارج وشركات أجنبية يسعون لحماية براءات اختراع هناك بما يعادل طلبا من كل عشرة طلبات.

وذكرت المنظمة في تقرير أن أمريكا جاءت في المرتبة الثانية بفارق كبير مسجلة نحو 600 ألف طلب تسجيل براءة اختراع، وهو ما يقل بنسبة 1.6 في المائة عن العام السابق وأول تراجع منذ 10 سنوات. وعلى مستوى العالم قدم مبتكرون 3.3 مليون طلب لتسجيل براءات اختراع و 14.3 مليون طلب لتسجيل علامات تجارية و 1.3 مليون طلب تسجيل تصاميم صناعية وبلغت حصة آسيا أكثر من الثلثين. وجاءت الصين في المرتبة الأولى بالمجموعات الثلاث بطلبات تسجيل لبراءات الاختراع تضاهي المسجلة في الجهات التي تحتل المراتب العشرة التالية مجتمعة وبينها اليابان في المركز الثالث وكوريا في المركز الرابع ومكتب براءات الاختراع الأوروبي في المركز الخامس.

وقال المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية فرنسيس جري إن آسيا أصبحت “بشكل متزايد مركزا عالميا لطلبات تسجيل الملكية الفكرية”. مشيرا إلى “زيادة مثيرة للإعجاب” في الهند. وذكر أن أمريكا لا تزال الأولى عالميا في السعي للحماية الأجنبية لطلبات مصدرها شركات أو أفراد أمريكيون. وأضاف أن مقدمي طلبات مقيمين في الولايات المتأمريكا حدة قدموا نحو 230 ألف طلب لتسجيل براءات اختراع في الخارج العام الماضي في مؤشر على السعي لتوسيع الأسواق مقابل 66400 طلب من الصين للتسجيل في الخارج.