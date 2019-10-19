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معارك عنيفة بالمكسيك بعد اعتقال نجل “امبراطور المخدرات”

معارك عنيفة بالمكسيك بعد اعتقال نجل “امبراطور المخدرات”
http://almnatiq.net/?p=787474
المناطق - وكالات

اعتقلت قوات الأمن المكسيكية أحد أبناء إمبراطور المخدرات خواكين جوزمان، الشهير باسم “إل تشابو”، مما أدى إلى اندلاع معارك عنيفة بالأسلحة النارية في عدة أحياء بمدينة كولياكان، معقل عصابة “كارتل سينالوا” التي يرأسها خواكين.

وذكرت محطتا تليفيزا وميلينيو أن قوات الأمن المكسيكية أكدت اعتقال أوفيديو جوزمان، الذي يُعتقد أنه وأخوته من العناصر النافذة في المنظمة منذ حبس والدهم في الولايات المتحدة.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن مجلس وزرائه الأمني سيدلي بمعلومات عن الوضع في سينالوا في وقت لاحق.

وأكدت شرطة ولاية سينالوا لوكالة “رويترز” أن عدة سجناء هربوا من أحد السجون خلال الفوضى التي استمرت ساعات.

وأظهرت لقطات مصورة مجموعة من 20رجلا على الأقل تجري في الشوارع. ولم تتضح على الفور أعداد الهاربين.

ويعد إل تشابو أكبر تاجر مخدرات في المكسيك منذ العام 2003، وكان يعتبر “أقوى مهربي المخدرات في العالم” من قبل وزارة الخزانة الأميركية.

وأعلن الرئيس المكسيكي السابق إنريكه بينيا نييتو، في 8 يناير 2016، أن السلطات اعتقلت إل تشابو بعد ستة أشهر من هروبه المثير من سجن شديد الحراسة عبر نفق امتد لأكثر من ميل.

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