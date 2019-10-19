احدث الأخبار

دراسة تكشف “موطنا جديدا” لإنسان العصر الحجري
أبرز المواد
 معارك عنيفة بالمكسيك بعد اعتقال نجل “امبراطور المخدرات”
أبرز المواد
 نيوزيلندا.. دوريات مسلحة لأول مرة بعد “مذبحة المسجدين”
أبرز المواد
 3 عواصم آسيوية تتصدر قائمة أفضل مدن العالم الصديقة للبيئة
أبرز المواد
 الصين تسيطر على نصف طلبات تسجيل براءات الاختراع في العالم
أبرز المواد
 تلوث الهواء يقتل 400 ألف شخص في أوروبا خلال عام
أبرز المواد
 دار حائل الاجتماعية تحفز الأحداث وتمنحهم التميز
منطقة حائل
 الحكومة السودانية و”الحركة الشعبية” توقعان على خارطة طريق
أبرز المواد
 لجنة التراخيص تمنح الرخصة الآسيوية لـ 9 أندية في دوري المحترفين
أبرز المواد
 البنتاغون يستبعد عودة تركيا إلى برنامج طائرات “إف-35”
أبرز المواد
 المملكة تؤكد التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
أبرز المواد
 ” عمل وتنمية الرياض ” يفعِّل اليوم العالمي للصحة النفسية
منطقة الرياض
دراسة تكشف “موطنا جديدا” لإنسان العصر الحجري

دراسة تكشف “موطنا جديدا” لإنسان العصر الحجري

أبرز المواد
معارك عنيفة بالمكسيك بعد اعتقال نجل “امبراطور المخدرات”

معارك عنيفة بالمكسيك بعد اعتقال نجل “امبراطور المخدرات”

أبرز المواد
نيوزيلندا.. دوريات مسلحة لأول مرة بعد “مذبحة المسجدين”

نيوزيلندا.. دوريات مسلحة لأول مرة بعد “مذبحة المسجدين”

أبرز المواد
3 عواصم آسيوية تتصدر قائمة أفضل مدن العالم الصديقة للبيئة

3 عواصم آسيوية تتصدر قائمة أفضل مدن العالم الصديقة للبيئة

أبرز المواد

دراسة تكشف “موطنا جديدا” لإنسان العصر الحجري

دراسة تكشف “موطنا جديدا” لإنسان العصر الحجري
http://almnatiq.net/?p=787475
المناطق - وكالات

في دراسة أعادت النشاط البشري في بحر إيجه آلاف السنوات إلى الوراء، اكتشف علماء للمرة الأولى دليلا على أن الإنسان عاش في جزيرة ناكسوس اليونانية خلال العصر الحجري القديم.

وقال فريق علماء الإناسة والآثار في مجلة “ساينس أدفانسيز”: “سمحت الحفريات بالحصول على بيانات متينة تدعم معلومات سابقة، تشير إلى نشاط ثقافي في حوض بحر إيجه، يعود للعصر الحجري القديم”.

وأضاف الفريق: “البيانات…تظهر أن بحر إيجه كان متاحا أمام الإنسان القديم والحديث قبل عشرات آلاف السنين من الوقت الذي حدده العلماء سابقا”.

وأوضحت الدراسة أن التواريخ تشير إلى أن الإنسان القديم والحديث “كان حاضرا في المنطقة قبل 200 ألف سنة”، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقد يكون إنسان نياندرتال وصل إلى المنطقة خلال فترة تقلص فيها الجليد وكان يمكن الوصول برا أو بحرا من الأناضول إلى جنوب شرق أوروبا.

ويجري الفريق المؤلف من خبراء من اليونان وفرنسا وصربيا والولايات المتحدة، حفريات على تلة ارتفاعها 150 مترا في ستيليدا في غرب ناكسوس منذ 2013.

ووجد الفريق أدوات حجرية شبيهة بتلك التي كان يستخدمها إنسان نياندرتال. وتعتبر ناكسوس كبرى جزر أرخبيل كيكلاديس في بحر إيجه.

روابط ذات صلة

معارك عنيفة بالمكسيك بعد اعتقال نجل “امبراطور المخدرات”

معارك عنيفة بالمكسيك بعد اعتقال نجل “امبراطور المخدرات”
نيوزيلندا.. دوريات مسلحة لأول مرة بعد “مذبحة المسجدين”

نيوزيلندا.. دوريات مسلحة لأول مرة بعد “مذبحة المسجدين”
3 عواصم آسيوية تتصدر قائمة أفضل مدن العالم الصديقة للبيئة

3 عواصم آسيوية تتصدر قائمة أفضل مدن العالم الصديقة للبيئة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*