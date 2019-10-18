مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.. 1062 مشروعا في 45 دولة

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http://almnatiq.net/?p=787497
المناطق - الرياض

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في العاصمة هلسنكي أمس، مسؤولي منظمة مبادرة إدارة الأزمات الفنلندية.
وقدم الدكتور الربيعة خلال اللقاء لمحة عن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز ، والتي وصلت حتى الآن إلى 1062 مشروعًا في 45 دولة، مبينًا أن المركز ينفذ العديد من البرامج والمشاريع النوعية مثل برنامج إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين والذي تلقى المركز من خلاله التقدير والثناء من جهات عديدة أبرزهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
وأعرب الجانب الفنلندي عن تقديره الكبير للعمل الإنساني السعودي الذي تمكن من تقليل معاناة الإنسان في العديد من الدول المحتاجة وخاصة في اليمن، منوهين بالصراحة والشفافية والحياد الذي يتسم به عمل المركز، وأهمية دور المملكة في تكريس العمل الإنساني في أنحاء العالم.

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