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محافظ حفر الباطن يستعرض الخطه العامة للسيول والامطار لهذا العام

محافظ حفر الباطن يستعرض الخطه العامة للسيول والامطار لهذا العام
http://almnatiq.net/?p=787503
حفر الباطن - فهد المريخي

تراس صاحب السمو محافظ حفر الباطن اجتماع اللجنه الفرعيه للدفاع المدني بالمحافظه حيث تم استعراض الخطه العامة للسيول والامطار لهذا العام واستعداد جميع الجهات المعنية .
ووجه سموه الجميع بسرعه العمل على رفع الجاهزيه مؤكدًا على أهمية الحفاظ علي سلامه المواطنين والمقيمين واخذ كافة التدابير اللازمة لذلك.

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