تراس صاحب السمو محافظ حفر الباطن اجتماع اللجنه الفرعيه للدفاع المدني بالمحافظه حيث تم استعراض الخطه العامة للسيول والامطار لهذا العام واستعداد جميع الجهات المعنية .
ووجه سموه الجميع بسرعه العمل على رفع الجاهزيه مؤكدًا على أهمية الحفاظ علي سلامه المواطنين والمقيمين واخذ كافة التدابير اللازمة لذلك.
محافظ حفر الباطن يستعرض الخطه العامة للسيول والامطار لهذا العام
تراس صاحب السمو محافظ حفر الباطن اجتماع اللجنه الفرعيه للدفاع المدني بالمحافظه حيث تم استعراض الخطه العامة للسيول والامطار لهذا العام واستعداد جميع الجهات المعنية .
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