محافظ حفر الباطن يستعرض الخطه العامة للسيول والامطار لهذا العام

حفر الباطن - فهد المريخي

تراس صاحب السمو محافظ حفر الباطن اجتماع اللجنه الفرعيه للدفاع المدني بالمحافظه حيث تم استعراض الخطه العامة للسيول والامطار لهذا العام واستعداد جميع الجهات المعنية .

ووجه سموه الجميع بسرعه العمل على رفع الجاهزيه مؤكدًا على أهمية الحفاظ علي سلامه المواطنين والمقيمين واخذ كافة التدابير اللازمة لذلك.