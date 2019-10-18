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انطلاق المرحلة الثانية لصيانة وتأهيل طريق الأمير نايف بن عبد العزيز بالدمام غدا

انطلاق المرحلة الثانية لصيانة وتأهيل طريق الأمير نايف بن عبد العزيز بالدمام غدا
http://almnatiq.net/?p=787506
الدمام - المناطق

تبدا أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية بأعمال الصيانة والتأهيل لطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز في المرحلة الثانية والتي تبدأ من يوم غدٍ السبت الموافق 20/2/1441هـ.

وقال وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا أن الإدارة العامة للتشغيل والصيانة ( إدارة صيانة الطرق) بوكالة التعمير والمشاريع بدأت بإغلاق طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بشكل كلي بإتجاه الشمال من تقاطع شارع الملك سعود بن عبدالعزيز إلى تقاطع شارع الملك عبدالعزيز آل سعود، وذلك لمدة ثلاثون يوماً، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية بإعتماد الطرق البديلة.

وأبان وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بانه يمكن للقادم من طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الجنوب إلى الشمال أن يسلك طريق الملك سعود بإتجاه طريق 28 بإتجاه الشمال ثم طريق الملك عبدالعزيز وصولاً إلى طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، وللقادم من طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الشمال إلى الجنوب يسلك كوبري الأمير نايف بن عبدالعزيز من الأعلى جنوباً، وللقادم من طريق الجبيل – الظهران السريع وصولاً إلى الخضرية يستخدم نقطة الدوران قبل تقاطع طريق الملك سعود بن عبدالعزيز مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، وللقادم من طريق الملك سعود بن عبدالعزيز من إتجاه الشرق إلى الغرب قاصداً طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز يستخدم التحويلة وحسب الرسم طريق عمر بن عبدالعزيز بإتجاه طريق الملك عبدالعزيز آل سعود، وللقادم من طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الجنوب إلى الشمال وصولاً بالخضرية أو طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز شمالاً عليه إستخدام نقطة دوران قبل إشارة تويوتا أو الإستمرار إلى طريق 28 وصولاً إلى طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز.

و أكد المهندس عصام الملا على حرص الأمانة ومرور الشرقية على إنهاء أعمال الصيانة والتأهيل لما يخدم الجميع من خلال صيانة وتأهيل الطريق مقدراً في نفس الوقت تعاون الجميع من أجل إنهاء العمل، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المرحلة الأولى والتي تمت قبل فترة وجيزة لتنطلق بعدها هذه المرحلة من الصيانة والتأهيل لطريق يعتبر شرياني في المنطقة، سعياً من الأمانة لتطوير الطرق الشوارع.

وتهيب أمانة المنطقة الشرقية بكافة سالكي الطريق بإستخدام الطرق البديلة والتي تم اعتمادها لحين الإنتهاء من كافة أعمال الصيانة والتأهيل للطريق، و في حال وجود أي ملاحظات يمكن الإبلاغ عنها عبر مركز ( 940 ) الذكي.

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