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بالعودة للذاكرة.. شاهد “تنبؤات سعود الفيصل عن نكبة أمريكا في العراق”

بالعودة للذاكرة.. شاهد “تنبؤات سعود الفيصل عن نكبة أمريكا في العراق”
http://almnatiq.net/?p=787514
المناطق-الرياض

بالعودة للوراء وللبحث في تاريخ الأمير سعود الفيصل رحمه الله نشر المغرد السعودي “تركي البقعاوي” مقتطفات ترجمها بنفسه تتحدث عن تنبؤات الوزير الراحل حول مستقبل العراق بعد الغزو الأمريكي.
ونشر البقعاوي على حسابه على تويتر جزءا من حلقة خاصة أعدها المذيع والمحاور الأمريكي الشهير “تشارلي روز” حول الأمير سعود الفيصل رحمه الله بعد وفاته، وأبرز فيها مواقفه من عدد من القضايا الدولية والإقليمية والمحلية خاصة موقفه من الغزو الأمريكي للعراق .
وبث المذيع الأمريكي جزء من مقابلة أجرتها مراسلة قناة “سي أن أن” “كريستيان أمانبور”، مع وزير الخارجية السعودي السابق وحديث آخر له مع مراسل قناة” بي بي سي” “جون سمبسون”.
وقال الأمير سعود الفيصل لقناة “سي أن أن ” غزو دولة العراق ليس بالأمر السهل، كيف سيستطيع 250 ألف جندي الحفاظ على النظام العام في بلد كهذا، خصوصا إذا كانت الحرب ستقود إلى زعزعة الاستقرار، ونعتقد أنها ستقود إلى ذلك، وستقود البلد إلى فوضى ونعتقد أنها ستقود إلى ذلك”.
وأكد روز أن الأمير الراحل سعود الفيصل عبر عن مخاوفه من إحتلال الولايات المتحدة الامريكية للعراق، محذرا من ان الحرب في العراق ستزعزع استقرار المنطقة.
و أضاف الأمير الراحل ” إذا سقطت وحدة النظام الاجتماعي من سيقاتل من؟ وإذا عمت الفوضى من سيدفع ثمن هذه الفوضى؟ نكره أن نرى الجنود الأمريكيين يدفعون ثمن غزو لن يجلب إلا عواقب وخيمة على الجميع”.
كما أكد الأمير الراحل لقناة “بي بي سي” إذا كان تغيير النظام سيأتي على حساب تدمير العراق، فإنك ستحل مشكلة واحدة، لكنك سننشئء خمس مشاكل أخرى، وهذا هو رأينا الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لأننا نعيش في المنطقة”.
وقال الأمير سعود الفيصل حينها ” المخاوف التي كانت لدينا هي أننا نعلم بأن العراق لدية مشاكل كثيرة، أبسطها الحالة العرقية والطائفية، والتي جعلت العراق دائما على حافة هاوية، من حالة الفوضى الدائمة في وقت مضى إلى حالة الدكتاتورية الشاملة في وقت لاحق، وكانت لدينا قناعة أن صدام حسين ليس سببا في مشاكل العراق، بل كان أحد أعراضها”.

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