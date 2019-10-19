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رباعية لسان جرمان في مرمى نيس

رباعية لسان جرمان في مرمى نيس
http://almnatiq.net/?p=787523
المناطق - الرياض

ابتعد باريس سان جرمان خمس نقاط في الصدارة مؤقتا بفوزه الكبير على مضيفه نيس 4-1 بينها ثنائية للأرجنتيني أنخل دي ماريا ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل دي ماريا الهدفين في الدقيقتين 15 و21، وأضاف البديل العائد من الإصابة كيليان مبابي الثالث في الدقيقة 88، وصنع الرابع للأرجنتيني الآخر ماورو إيكاردي (90+1).

وهو الفوز الرابع على التوالي لباريس سان جرمان والثامن هذا الموسم فرفع رصيده إلى 24 نقطة بفارق خمس نقاط أمام نانت الذي يحل ضيفا السبت على متز، في حين تجمد رصيد نيس عند 13 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً.

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