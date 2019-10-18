احدث الأخبار

المناطق.. تنفرد بنشر تفاصيل اتفاق جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي
أبرز المواد
 بالعودة للذاكرة.. شاهد “تنبؤات سعود الفيصل عن نكبة أمريكا في العراق”
أبرز المواد
 5 قتلى مدنيين في غارة تركية في شمال شرقي سوريا.. رغم الاتفاق
أبرز المواد
 انطلاق المرحلة الثانية لصيانة وتأهيل طريق الأمير نايف بن عبد العزيز بالدمام غدا
المنطقة الشرقية
 محافظ حفر الباطن يستعرض الخطه العامة للسيول والامطار لهذا العام
المنطقة الشرقية
 عبر جستر الخفجي.. محمد سعد: خطأ طبي أفقدني بصري وأعطاني الحافز لصنع المستحيل
المنطقة الشرقية
 مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.. 1062 مشروعا في 45 دولة
أبرز المواد
 احتجاجات لبنان.. إلغاء اجتماع الحكومة وترقب لكلمة الحريري
أبرز المواد
 تحطم طائرة ركاب في جزيرة بألاسكا خلال الهبوط
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض عقوده الآجلة
أبرز المواد
 القوات التركية تقصف رأس العين رغم إعلان وقف عملياتها شمال سوريا
أبرز المواد
 انخفاض سعر النفط إلى 59.70 دولارا
أبرز المواد
المناطق.. تنفرد بنشر تفاصيل اتفاق جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

المناطق.. تنفرد بنشر تفاصيل اتفاق جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

أبرز المواد
بالعودة للذاكرة.. شاهد “تنبؤات سعود الفيصل عن نكبة أمريكا في العراق”

بالعودة للذاكرة.. شاهد “تنبؤات سعود الفيصل عن نكبة أمريكا في العراق”

أبرز المواد
5 قتلى مدنيين في غارة تركية في شمال شرقي سوريا.. رغم الاتفاق

5 قتلى مدنيين في غارة تركية في شمال شرقي سوريا.. رغم الاتفاق

أبرز المواد
انطلاق المرحلة الثانية لصيانة وتأهيل طريق الأمير نايف بن عبد العزيز بالدمام غدا

انطلاق المرحلة الثانية لصيانة وتأهيل طريق الأمير نايف بن عبد العزيز بالدمام غدا

المنطقة الشرقية

المناطق.. تنفرد بنشر تفاصيل اتفاق جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

المناطق.. تنفرد بنشر تفاصيل اتفاق جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي
http://almnatiq.net/?p=787524
المناطق - الرياض
وفق معلومات حصلت عليها صحيفة “المناطق” حول اتفاق جده بين الحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي حيث سيغادر “عيدروس الزبيدى إلى عدن للتحضير إلى اختيار “10” وزراء تابعين للانتقالي لمجلس الوزراء اليمني بشرط عدم انتماء أي واحد منهم لأي حزب سياسي يمني.
ووفقاً لهذه المعلومات فإن قيادة التحالف العربي و الدول العربية الرباعية بالإضافة على أمريكا وروسيا وفرنسا متفقين على أهمية إيقاف الحرب اليمنية، وعلى ذلك كل القوات التابعة للشرعية أو علي محسن أو الإصلاحيين ستخرج من جميع المدن والمحافظات المحررة باتجاه محافظتي الضالع ومأرب.
وفي نهاية الحرب يدخل المتمردين الحوثيين مباحثات الحل النهائي ويبدا المبعوث الأممي لليمن “مارتن غريفت” لينفذ خطته التي توافق عليها الفرقاء والمجتمع الدولي وتتضمن التأكيد على اتحادية اليمني على أن يكون مكون من ثلاثة أقاليم هي “الحوثيين في إقليم الشمال” والمؤتمر والأخوان المسلمين في الوسط” وإقليم الجنوب تحت إدارة المجلس الانتقالي.
وبعد النتهاء من خطة غريفت سيتم تشكيل الحكومية اليمنية وسيتم عزل الفريق “علي محسن الأحمر” للتقاعد وإحالته للتحقيق بتهم الفساد وسيتم اختيار “خالد بحاح” نائباً للرئيس ورئساً لمجلس الوزراء على أن يكون مجلس الوزراء مكوناً من “10” وزراء عن الانتقالي و “10” وزراء من الشرعية بعد إقالة حكومة معين عبدالملك.
وسيكون بمشئة الله تعالى توقيع هذا الاتفاق برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

 

روابط ذات صلة

بالعودة للذاكرة.. شاهد “تنبؤات سعود الفيصل عن نكبة أمريكا في العراق”

بالعودة للذاكرة.. شاهد “تنبؤات سعود الفيصل عن نكبة أمريكا في العراق”
5 قتلى مدنيين في غارة تركية في شمال شرقي سوريا.. رغم الاتفاق

5 قتلى مدنيين في غارة تركية في شمال شرقي سوريا.. رغم الاتفاق
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.. 1062 مشروعا في 45 دولة

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.. 1062 مشروعا في 45 دولة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*