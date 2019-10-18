المناطق.. تنفرد بنشر تفاصيل اتفاق جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

المناطق - الرياض

وفق معلومات حصلت عليها صحيفة “المناطق” حول اتفاق جده بين الحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي حيث سيغادر “عيدروس الزبيدى إلى عدن للتحضير إلى اختيار “10” وزراء تابعين للانتقالي لمجلس الوزراء اليمني بشرط عدم انتماء أي واحد منهم لأي حزب سياسي يمني.

ووفقاً لهذه المعلومات فإن قيادة التحالف العربي و الدول العربية الرباعية بالإضافة على أمريكا وروسيا وفرنسا متفقين على أهمية إيقاف الحرب اليمنية، وعلى ذلك كل القوات التابعة للشرعية أو علي محسن أو الإصلاحيين ستخرج من جميع المدن والمحافظات المحررة باتجاه محافظتي الضالع ومأرب.

وفي نهاية الحرب يدخل المتمردين الحوثيين مباحثات الحل النهائي ويبدا المبعوث الأممي لليمن “مارتن غريفت” لينفذ خطته التي توافق عليها الفرقاء والمجتمع الدولي وتتضمن التأكيد على اتحادية اليمني على أن يكون مكون من ثلاثة أقاليم هي “الحوثيين في إقليم الشمال” والمؤتمر والأخوان المسلمين في الوسط” وإقليم الجنوب تحت إدارة المجلس الانتقالي.

وبعد النتهاء من خطة غريفت سيتم تشكيل الحكومية اليمنية وسيتم عزل الفريق “علي محسن الأحمر” للتقاعد وإحالته للتحقيق بتهم الفساد وسيتم اختيار “خالد بحاح” نائباً للرئيس ورئساً لمجلس الوزراء على أن يكون مجلس الوزراء مكوناً من “10” وزراء عن الانتقالي و “10” وزراء من الشرعية بعد إقالة حكومة معين عبدالملك.

وسيكون بمشئة الله تعالى توقيع هذا الاتفاق برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.