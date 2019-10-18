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فرع وزارة العمل والتنمية بتبوك يطلق الأحد برنامج إدارة الأزمات والمخاطر

فرع وزارة العمل والتنمية بتبوك يطلق الأحد برنامج إدارة الأزمات والمخاطر
http://almnatiq.net/?p=787531
المناطق - تبوك
تنطلق بعد غدٍ الأحد بمنطقة تبوك أولى فعاليات البرنامج التوعوي في إدارة الأزمات والمخاطر ، الذي ينظمه فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمنطقة ويستمر لمدة إسبوع .
وأوضح مدير فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن البرنامج سيشهد العديد من الأنشطة وورش العمل التي من شأنها الرفع من مستوى الوعي و الحيطه والحذر لدى الجهات الحكومية من خلال اقسام الأمن والسلامة لديها، مشيراً إلى أن البرنامج سيركز على تمكين مختصي الأمن والسلامة في الجهات المعنية بمباشرة أعمالهم على أكمل وجه مع تزويدهم بمادة توعوية تمكّنهم من تدريب منسوبيهم على إختصاصات مختلفة في حفظ الأمن والإهتمام بالسلامة .
وقال الحربي : أنه سيتم خلال البرنامج الإعلان عن مسابقة في فرع من فروع الإبداع، إضافة إلى ورش العمل التي ستواصل تثقيف المجتمع بأهمية إدارة الأزمات التي قد تنتج عن سوء الفهم الناتج عن المعلومات المبتورة والتسرع في اتخاذ القرارات ، وسوء الإدراك والإدارة العشوائية أو الإدارة بدون أهداف والإشاعات أو تعارض الأهداف والمصالح، مؤكداً أن فرع وزارة العمل بتبوك سيبذل جهده في التوعية بأهمية السلامة في المرافق، إضافة إلى أهمية  توفير بيئة عمل آمنة ولديها إدارة ودراية بحجم المخاطر التي قد تنتج عن أيا من المخالفات إن وجدت أو الأخطاء الشائعة.

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