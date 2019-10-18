طيران الامن ينقل محتجزي جرداء بني علي في الباحة

المناطق - الباحة

تبلغ مركز القياده والتوجيه بالدفاع المدني بمنطقة الباحة في تمام الساعه 7:15 من صباح هذا اليوم الجمعه الموافق 1441/2/19من قبل احد المواطنين باحتجازه مع زملائه في منطقة جبليه بجرداء بني علي التابع لمركز الحجره وعلى الفور تم تحريك فرقتين من الانقاذ الجبلي بمحافظة المندق وعدد ٩ افراد وضابط ، كما تم تحريك فرقة انقاذ جبلي من الحجره بواقع ١١ فرد وضابط وبمشاركة فريق السلام السعودي وكذلك فريق الحزم وتم الوصول للمحتجزين من قبل رجال الدفاع المدني في تمام الساعه ١١:٢٩ من صباح هذا اليوم وعددهم ثلاثة اشخاص ( اثنين من الجنسية السعوديه وواحد من الجنسية العربيه ) ، وقدمت لهم المياه والمواد الغذائيه والاسعافيه اللازمه ، ونقلهم لمنطقة آمنه وتعذر مواصلة نقلهم للارهاق الشديد والتعب الذي لحق بهم .

وأوضح الناطق الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحه العقيد جمعان بن دايس انه تم استدعاء طيران الامن لنقلهم وذلك لوعورة المنطقه وشدة انحداراتها وتم نقلهم جميعاً الى مهبط الطائره بمحافظة الحجره والكشف عليهم من قبل الهلال الاحمر وتسليمهم لجهة الاختصاص وانهاء اجراءات الحادث .

مشددًا في الوقت نفسه الى عدم النزول الى مثل هذه المواقع واخذ الحيطه والحذر حفاظا على سلامة الارواح

من جهته نقل مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحه شكره وتقديره لطيران الامن والجهات المشاركه مثمناً لهم تلك الجهود داعياً الله ان يحفظ الجميع من كل مكروه .