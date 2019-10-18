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“الرجل المنجز” حقيقة الأرقام والمعادلة الصعبة خلال عامين !

“الرجل المنجز” حقيقة الأرقام والمعادلة الصعبة خلال عامين !

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“الرجل المنجز” حقيقة الأرقام والمعادلة الصعبة خلال عامين !

“الرجل المنجز” حقيقة الأرقام والمعادلة الصعبة خلال عامين !
http://almnatiq.net/?p=787555
الرياض - فلاج الشعيفاني
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مقابلة سابقة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، تحدث خلالها عن الإسكان والتحدي لتحقيق الطموح برفع نسبة تملك للمواطنين للسكن.
وأشار سمو ولي العهد خلال المقابلة التي نشرت في عام 2017 م على أن المحافظة على النسبة التي كانت في ذلك الوقت 47‎%‎  يعتبر إنجاز بحد ذاته ، غير أن التحدي والإصرار و الطموح هو الأمل في رفع تلك النسبة و زيادتها،  مع تأكيده على انه سيكون هناك مئات الألاف من الوحدات السكنية المجانية ضمن برامج الإسكان فضلاً عن أنه سيكون هناك ما يفوق عن مليون وحدة سكنية ميسرة لتملك المواطنين.
و كانت النتائج التي تحققت بقيادة وزير الإسكان ماجد الحقيل الذي قبل التحدي و حرص على تنفيذ توجيهات القيادة ، ليصفه متابعين حسابات مواقع التواصل ومهتمين بالإسكان “بالرجل المنجز” الذي حقق المعادلة الصعبة من خلال ما تم تحقيقه منذ مقابلة سمو ولي العهد عام2017  الى 2019 حيث ارتفعت نسب تملك المواطنين لـ 62 %  بحسب الإحصائية الأخيرة للهيئة العامة للإحصاء .
وحققت الوزارة هذه النسبة من خلال برامج وزارة الإسكان المتنوعة و التي ساهمت في تحقيق أرقام قياسية ففي خلال ٣ سنوات بلغ عدد الأسر التي سكنت منزلها في الساعة الواحدة 4 أسر، مواصلاً الوزير التحدي لتحقيق النتائج والأهداف التي تطمح لها القيادة لضمان استقرار المواطن  ورفاهيته.

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