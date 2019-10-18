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أمانة الأحساء تبدأ ترقيم ورفع إحداثيات أعمدة الإنارة

أمانة الأحساء تبدأ ترقيم ورفع إحداثيات أعمدة الإنارة
http://almnatiq.net/?p=787559
المناطق - الأحساء

بدأت أمانة الأحساء ممثلة في وكالة المشاريع بمشروع ترقيم ورفع إحداثيات عناصر شبكة إنارة الطرق والمرافق العامة في الأحساء، عبر استخدام أعلى التقنيات المتقدمة

وأوضح وكيل الأمانة للمشاريع، أن المشروع يهدف الى تسهيل الوصول الى عناصر شبكة الانارة من خلال أنظمة تطبيق متطورة ومحركات بحث، تساعد العاملين في عمليات الصيانة وتتبع سير إجراء العمل، ولسرعة استقبال ومعالجة الطلبات المستفيدين من الخدمات بالشكل الايجابي عند التقدم ببلاغ الصيانة لأحدى عناصر شبكة الانارة.

ولفت إلى أن المشروع يحوي قاعدة بيانات متكاملة لعناصر شبكة الانارة باستطاعتها القيام بالكثير من الادوار المفيدة والمستقبلية للأمانة كعمليات البحث داخل هذه المنظومة عن الاعمدة والمحطات ومعرفة أماكنها وإحداثياتها على نظام الخرائط العالمية وبالتالي سرعة الوصول الى تلك العناصر.

في الوقت نفسه، أكد مساعد وكيل المشاريع م.مشاري الخرس، بأن ادارة التشغيل والصيانة ممثلة بإدارة الكهرباء بالتعاون مع برنامج “ترشيد” أنجزت استبدال فوانيس الإضاءة القديمة، وتركيب إضاءة “LED” المتوائمة مع احدث المعايير العالمية في الطرق والشوارع الرئيسية وكذلك المرافق العامة، حيث تم الانتهاء من تركيب ٧٨ الف فانوسled  ، في حين يتم الانتهاء من المشروع لكامل الأحساء خلال الشهر القادم .

وأكدت أمانة الأحساء، أن مشروع الإضاءة led الجديد في تحقيق عناصر إيجابية عدة من بينها ” توفير جهد التيار الكهربائي للإنارة ، ملائمة اضاءة فوانيس led لسبل المحافظة على البيئة ، الاسهام في تقليل تكاليف الصيانة وقطع الغيار ، الزيادة في العمر الافتراضي للإضاءة بعكس الأخرى  العادية” فتطبيق مثل هذه الأنظمة ( نظام اضاءة led ) في الطرق والمرافق الخدمية من شأنه ان يُسهم في إيجاد طاقة نظيفة، تمشياً مع اهداف رؤية المملكة 2030، وصولاً الى تطبيق أنظمة متطورة ومستحدثة للعناصر والوسائل التشغيلية التي تقوم عليها أعمال التشغيل والصيانة والمحافظة على البيئة.

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