غضب الشارع يصل قصر الرئاسة في لبنان.. وكلمة للحريري

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المناطق - وكالات

تواصلت الاحتجاجات اليوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي في لبنان، ضد الأوضاع المعيشية المتردية واحتمال زيادة الضرائب في الموازنة المقبلة. وعمد المتظاهرون إلى قطع العديد من الطرقات شمالاً وجنوباً، كما احتشدوا بشكل كبير في ساحة رياض الصلح بوسط بيروت، مطالبين بإسقاط الحكومة.

كما أقدموا على قطع الطريق المؤدي إلى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث شهدت المنطقة زحمة سير خانقة.

ووفقا لـ العربية أن المدخل المؤدي إلى القصر الجمهوري في بعبدا شهد تظاهرة سلمية، كما احتشد العديد من المواطنين أمام مقر الحكومة وسط بيروت. وأوضحت أن المتظاهرين حملوا الأعلام اللبنانية في ظل غياب شبه تام للأعلام الحزبية.

وأضافت أن مظاهرة حاشدة توجهت إلى مبنى مصرف لبنان في العاصمة.

بدورها أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن متظاهرين من مختلف الأعمار يتظاهرون أمام القصر الرئاسي.

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