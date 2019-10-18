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أردوغان: سأرد على رسالة ترمب “لا تكن أحمق” بالوقت المناسب

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أردوغان: سأرد على رسالة ترمب “لا تكن أحمق” بالوقت المناسب

أردوغان: سأرد على رسالة ترمب “لا تكن أحمق” بالوقت المناسب
http://almnatiq.net/?p=787576
المناطق - وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه سيقوم بما يلزم حيال رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المسربة عندما يكون الوقت مناسبا.

وقال “سيتم القيام بما يلزم عندما يحين الوقت المناسب”، مؤكداً أنه أبلغ ترمب خلال مكالمة هاتفية عن شن عملية سوريا قبل يوم من بدايتها.

وفي وقت سابق، نشر البيت الأبيض رسالة أرسلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، في التاسع من أكتوبر الحالي، بهدف ردعه عن قرار شن العمليات العسكرية في الشمال السوري ضد الأكراد، حيث طالبه خلالها بألا يكون متصلبا أو أحمق، محذرا إياه بأنه سوف يدمر اقتصاد بلاده.

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