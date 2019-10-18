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“الرابطة” تنفي تلقيها قوائم الـ170 مليون من الجابر
http://almnatiq.net/?p=787585
المناطق - متابعات

نفت رابط رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الجمعة، تلقيها قوائم مالية لنادي الهلال، غير الخاصة بكرة القدم ككل الأندية المشاركة في الدوري، كمتطلب رئيسي للحصول على رخصة المشاركة في دوري أبطال آسيا، مشيرةً أن غيره من القوائم ليست من اختصاصها.
وقالت رابطة المحترفين فيا بيان: “رداً على التساؤلات الإعلامية الواردة إلى الرابطة، بخصوص ما ذكره الكابتن سامي الجابر رئيس نادي الهلال الأسبق، عن رفع قوائم مالية لنادي الهلال إلى الرابطة في إحى تغريداته على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، تود الرابطة أن توضح أنها تتلقى نهاية كل موسم قوائم مالية خاصة بنشاط كرة القدمن من نادي الهلال وغيره من الأندية المشاركة في الدوري كمتطلب رئيس للحصول على رخصة المشاركة في دوري أبطا لآسيا، وهي القوائم التي بالفعل تلقتها الرابطة من نادي الهلال”.
وأضافت: “غير ذلك من التقارير فهي ليست من اختصاص الرابطة، ولم يرفع لها شيئ يخصوص ما يتم تداوله إعلامياً، حيث أن رابطة الدوري ليست جهة رقابة أو تدقيق لكنها على استعداد لفتح أبوابها لأي جهة رقابية مختصة إذار ما أرادت الاطلاع على أي وثائق متوفرة لدينا، وذلك بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة”.

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