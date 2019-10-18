احدث الأخبار

جمعية المكفوفين الخيرية تنظم فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء
منطقة المدينة المنورة
 الاقتصادي العالمي فيرليجر: السعودية المصرف المركزي الجديد للبترول في العالم
أبرز المواد
 فيريرا يستهل مسيرته مع الفتح بخماسية في شباك العدالة
أبرز المواد
 الهلال يواصل انتصاراته بثلاثية ضمك ويبتعد بالصدارة
أبرز المواد
 الحريري يمهل شركاءه “72 ساعة” للخروج من الأزمة
أبرز المواد
 سلطان بن سلمان : المملكة تعول على مجال الفضاء لإحداث نقلات كبرى في المجالات العلمية والتقنية والاقتصادية
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 81 عملية تخصصية لمرضى العيون في المكلا بحضرموت
أبرز المواد
 الهيئة العامة للرياضة تعلن إعادة “جائزة الأمير فيصل بن فهد”
أبرز المواد
 تركيا تخرق الهدنة مجدداً و مقتل 12 شخصاً شمال سوريا
أبرز المواد
 وزير خارجية لبنان: أي بديل للحكومة الحالية سيكون أسوأ
أبرز المواد
 “الرابطة” تنفي تلقيها قوائم الـ170 مليون من الجابر
أبرز المواد
 ماكرون يصف التدخل العسكري التركي في سوريا بـ “الحماقة”
أبرز المواد
جمعية المكفوفين الخيرية تنظم فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء

جمعية المكفوفين الخيرية تنظم فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء

منطقة المدينة المنورة
الاقتصادي العالمي فيرليجر: السعودية المصرف المركزي الجديد للبترول في العالم

الاقتصادي العالمي فيرليجر: السعودية المصرف المركزي الجديد للبترول في العالم

أبرز المواد
فيريرا يستهل مسيرته مع الفتح بخماسية في شباك العدالة

فيريرا يستهل مسيرته مع الفتح بخماسية في شباك العدالة

أبرز المواد
الهلال يواصل انتصاراته بثلاثية ضمك ويبتعد بالصدارة

الهلال يواصل انتصاراته بثلاثية ضمك ويبتعد بالصدارة

أبرز المواد

الحريري يمهل شركاءه “72 ساعة” للخروج من الأزمة

الحريري يمهل شركاءه “72 ساعة” للخروج من الأزمة
http://almnatiq.net/?p=787605
المناطق - وكالات

منح رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، الجمعة، النخب السياسية الحاكمة في البلاد، مهلة تمتد لـ72 ساعة للاتفاق على مخرج للأزمة الاقتصادية.

وقال الحريري إن لبنان يمر بظرف عصيب ليس له سابقة في تاريخه، وذلك في ظل موجة توتر تندلع في أنحاء متفرقة من البلاد، بفعل تراكم الغضب، بسبب معدل التضخم، واقتراحات فرض ضريبة جديدة، وارتفاع تكلفة المعيشة.

ودفع التوتر رئيس الوزراء لإلغاء اجتماع الحكومة الذي كان مقررا الجمعة لمناقشة مسودة ميزانية السنة المالية 2020، وألقى خطابا بدلا من ذلك.

وتجمع المحتجون أمام مقر الحكومة في وسط بيروت، مساء الخميس، مما أجبر مجلس الوزراء على التراجع عن خطط فرض رسوم جديدة على المكالمات الصوتية عبر تطبيق واتساب.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على بعض المحتجين، بينما وقعت اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين خلال الليل.

وأغلق المحتجون الطرق في الشمال والجنوب والعاصمة، الجمعة، بينما أغلقت المدارس والشركات أبوابها.

وهتف المحتجون بالقرب من مقر الحكومة في بيروت “الشعب يريد إسقاط النظام”.

وكُتب على إحدى اللافتات “نطالب بوقف رواتب جميع أعضاء البرلمان ورئيس الوزراء والوزراء، يسقط اللصوص”.

وتصاعد الدخان من الحرائق التي كانت مشتعلة في شوارع وسط بيروت صباح الجمعة. وتناثرت قطع من الزجاج على الأرصفة بعد تهشم واجهات عدة متاجر، ومُزقت اللوحات الإعلانية.

روابط ذات صلة

الاقتصادي العالمي فيرليجر: السعودية المصرف المركزي الجديد للبترول في العالم

الاقتصادي العالمي فيرليجر: السعودية المصرف المركزي الجديد للبترول في العالم
فيريرا يستهل مسيرته مع الفتح بخماسية في شباك العدالة

فيريرا يستهل مسيرته مع الفتح بخماسية في شباك العدالة
الهلال يواصل انتصاراته بثلاثية ضمك ويبتعد بالصدارة

الهلال يواصل انتصاراته بثلاثية ضمك ويبتعد بالصدارة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*