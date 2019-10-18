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الهلال يواصل انتصاراته بثلاثية ضمك ويبتعد بالصدارة

الهلال يواصل انتصاراته بثلاثية ضمك ويبتعد بالصدارة
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المناطق - الرياض

واصل فريق الهلال انتصاراته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدما فاز على ضمك بنتيجة 3-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جامعة الملك سعود، في الجولة السابعة من المسابقة.

وافتتح الإيطالي سيباستيان جيوفينكو التسجيل للهلال في الدقيقة 22 من عمر المباراة، قبل أن يضيف الفرنسي بافيتيمبي جوميز الهدف الثاني في الدقيقة 55، ليختتم البرازيلي كارلوس إدواردو أهداف الهلال في الدقيقة 68.

بهذه النتيجة يحافظ الهلال على صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة، بفارق 7 نقاط عن وصيفه الوحدة، بينما يتوقف رصيد ضمك عند 4 نقاط في المركز الأخير.

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