فيريرا يستهل مسيرته مع الفتح بخماسية في شباك العدالة

استهل البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني الجديد للفتح، مسيرته مع الفريق بالفوز على العدالة بنتيجة 5-3، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، في افتتاح مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح البولندي ميشال جانوتا التسجيل لفريق الفتح في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، فيما لعب العدالة ناقصاً من الدقيقة 28 بعد طرد قبل أن يتعرض عبدالله الهميان ليستغل الفتح النقص العددي وينجحوا في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق النرويجي غوستاف ويخايم والهولندي ميتشيل تي فريدي والمغربي مروان سعدان من ركلة جزاء، في الدقائق 41 و43 والدقيقة السادسة من الوقت الإضافي للشوط الأول.

وسجل حسين العيسى هدف العدالة الأول قبل 7 دقائق من نهاية المباراة، قبل أن يعود تي فريدي للتسجيل في الدقيقة 85، ليسجل لاعب مدغشقر كاروليس ماستينور الهدفين الثاني والثالث للعدالة في الدقيقتين 88 و90+5.

وبهذه النتيجة يحقق الفتح أول انتصاراته في الموسم الحالي، ليرفع رصيده من النقاط إلى 4، ويقفز إلى المركز الـ15 بفارق الأهداف عن ضمك الذي تذيل الترتيب مؤقتا، بينما توقف رصيد العدالة عند 7 نقاط في المركز التاسع.