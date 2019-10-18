جمعية المكفوفين الخيرية تنظم فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء

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نظمت جمعية المكفوفين الخيرية “رؤية” فعاليات مساء أمس بممشى الهجرة بالمدينة المنورة بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء لعام 2019 ضمن برامج مبادرة القيم والأخلاق بإمارة منطقة المدينة المنورة “خير أمة”، بالتعاون مع جمعية التطوع الخيرية “فزعة”.

واشتملت الفعاليات التي حضرها عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومسؤوليها، على ماراثون للمكفوفين وأركان تعريفية متنوعة وخيمة “تحدي الظلام” التي حرص الحضور على المشاركة فيها، كما تضمنت الفعاليات فقرات ترفيهية وشخصيات كرتونية للأطفال.

يذكر أن اليوم العالمي للعصا البيضاء يقام في اليوم الـ 15 أكتوبر كل عام، ويهدف إلى تشجيع المكفوفين على استخدام العصا البيضاء كوسيلة للتحرك، وتهدف الاحتفالية إلى نشر الوعي بحقوق المكفوفين، وإبراز المعوقات الاجتماعية التي يواجهها الكفيف.

