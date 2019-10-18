النصر ضيفاً على الرائد والاتحاد أمام الوحدة والشباب مع الاتفاق غداً بدوري المحترفين

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تتواصل غدا مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات.

ويستضيف فريق الشباب نظيره الاتفاق على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب عند الـساعة 6:05.

ويحتل الشباب المركز السابع برصيد 9 نقاط، والاتفاق بالمركز الثاني عشر برصيد 6نقاط.

وفي المباراة الثانية يحل فريق النصر ضيفا الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية التي تنطلق في الساعة 6:10، ولدي النصر ٨ نقاط بالمركز الثامن، في حين يحتل الرائد المركز الثالث عشر برصيد 5نقاط.

ويلتقي فريق الوحدة مع نظيره الاتحاد عند السـاعة 8:00 على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ويقع الوحدة بالمركز الثاني برصيد 12 نقطه، أما الاتحاد بالمركز السادس برصيد 9 نقاط.

ويُسدل الستار على منافسات الجولة السابعة الأحد المقبل بلقاءين، يستضيف فيها أبها نظيره الفيحاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في الساعة 6:25 مساء، فيما يلتقي فريقا الفيصلي والحزم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية عند الـساعة 8:00 من مساء يوم الأحد.