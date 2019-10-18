انطلاق جولة العالم لكرة السلة 3×3 في جدة

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انطلقت اليوم الجمعة الجولة العالمية للمدن لكرة السلة 3×3 في نسختها الثامنة، على الواجهة البحرية النورس بجدة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة همان نيانج كذلك رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، ورؤساء الاتحادات العربية والخليجية وحضور جماهيرى كبير ونجوم السلة العربية والسعودية.

‏ ‫وتمثل هذه الجولة الـ 11 والأخيرة، قبل اختيار الفرق التي ستشارك في النهائيات، حيث تبلغ قيمة الجوائز 150 ألف دولار، يحصل فيها صاحب المركز الأول على 30 ألف دولار، والمركز الثاني 20 ألف دولار، والثالث 12 ألف دولار، والرابع 8 آلاف دولار، والخامس 5 آلاف دولار.

وشهد اليوم الأول تنافسًا قويًّا بين الفرق المشاركة، حيث أشاد عدد كبير من الحضور والمتابعين بروح التنافس بين الفرق المشاركة.

