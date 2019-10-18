الأهلي يرتقي للوصافة مؤقتًا بثلاثية التعاون

المناطق - الرياض

حول الأهلي تأخره بهدف أمام ضيفه التعاون إلى فوز بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة لحساب الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم التعاون أولًا عن طريق هيلدون راموس في الدقيقة العاشرة قبل أن يدرك عبدالفتاح عسيري التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 22 فيما سجل دجانيني تفاريس ثاني أهداف الأهلي في الدقيقة 44، قبل أن يختتم عمر السومة الثلاثية في الدقيقة 70.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي لـ 14 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، فيما توقف رصيد التعاون عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر وله مباراة مؤجلة.