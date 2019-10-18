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البحرين تدعو رعاياها في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورًا

البحرين تدعو رعاياها في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورًا
http://almnatiq.net/?p=787661
المناطق - واس

دعت وزارة الخارجية في مملكة البحرين جميع رعاياها الموجودين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورًا، نظرًا لما تمر به لبنان من أحداث وتطورات أمنية توجب على الجميع أخذ الحيطة والحذر.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًا إلى لبنان، وذلك منعًا لتعرض مواطنيها لأي مخاطر، وحرصًا على سلامتهم.

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