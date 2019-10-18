احدث الأخبار

دار حائل الاجتماعية تحفز الأحداث وتمنحهم التميز
منطقة حائل
 الحكومة السودانية و”الحركة الشعبية” توقعان على خارطة طريق
أبرز المواد
 لجنة التراخيص تمنح الرخصة الآسيوية لـ 9 أندية في دوري المحترفين
أبرز المواد
 البنتاغون يستبعد عودة تركيا إلى برنامج طائرات “إف-35”
أبرز المواد
 المملكة تؤكد التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
أبرز المواد
 ” عمل وتنمية الرياض ” يفعِّل اليوم العالمي للصحة النفسية
منطقة الرياض
 عمل وتنمية منطقة الرياض يفعِّل يوم الغذاء العالمي
منطقة الرياض
 المنتخب السعودي للبولينج يشارك في بطولة آسيا بعد غد الأحد في الكويت
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تدعو إلى احتواء التوتر في لبنان
أبرز المواد
 البحرين تدعو رعاياها في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورًا
أبرز المواد
 الأهلي يرتقي للوصافة مؤقتًا بثلاثية التعاون
أبرز المواد
 أمير جازان يتفقد مركزي الحقو والفطيحة ويلتقي المشايخ والأهالي بمحافظة بيش
منطقة جازان
دار حائل الاجتماعية تحفز الأحداث وتمنحهم التميز

دار حائل الاجتماعية تحفز الأحداث وتمنحهم التميز

منطقة حائل
الحكومة السودانية و”الحركة الشعبية” توقعان على خارطة طريق

الحكومة السودانية و”الحركة الشعبية” توقعان على خارطة طريق

أبرز المواد
لجنة التراخيص تمنح الرخصة الآسيوية لـ 9 أندية في دوري المحترفين

لجنة التراخيص تمنح الرخصة الآسيوية لـ 9 أندية في دوري المحترفين

أبرز المواد
البنتاغون يستبعد عودة تركيا إلى برنامج طائرات “إف-35”

البنتاغون يستبعد عودة تركيا إلى برنامج طائرات “إف-35”

أبرز المواد

الأمم المتحدة تدعو إلى احتواء التوتر في لبنان

الأمم المتحدة تدعو إلى احتواء التوتر في لبنان
http://almnatiq.net/?p=787664

دعت الأمم المتحدة، الجمعة، “جميع الأطراف إلى الامتناع عن أنشطة من شأنها زيادة التوتر وأعمال العنف” في لبنان الذي يشهد منذ الخميس تظاهرات ضد الفساد، وتردي الظروف المعيشية والاقتصادية.

وقال المتحدث باسم المنظمة الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إن “الأمم المتحدة تواصل العمل مع حكومة لبنان والشركاء الدوليين بهدف المساعدة في مواجهة التحديات التي يواجهها لبنان، ويشمل ذلك وضعه الاقتصادي”.

وأمهل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مساء الجمعة، شركاءه في الحكومة 72 ساعة لدعم “الإصلاحات” في لبنان، متهما بعضهم بتعطيل عمله، وذلك تزامناً مع موجة تظاهرات ضخمة تشهدها البلاد ضد الطبقة السياسية والتدهور الاقتصادي.

وكان الزعيمان السياسيان سمير جعجع ووليد جنبلاط، الذين يشغل أعضاء من حزبيهما بعض المناصب الوزارية في حكومة الوحدة، طالبا باستقالة الحكومة.

وفي محاولة لجمع إيرادات أعلن وزير بالحكومة، الخميس، عن خطط لفرض رسوم جديدة قيمتها 20 سنتا يوميا على المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت الذي تستخدمه تطبيقات مثل واتساب المملوك لفيسبوك.

لكن مع انتشار الاحتجاجات ظهر وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير في وسائل إعلام مساء الخميس، وقال إن الحكومة سحبت الرسوم المقترحة.

ويعاني لبنان من أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم بالنسبة لحجم الاقتصاد.

وتضرر النمو الاقتصادي بسبب النزاعات وعدم الاستقرار في المنطقة. وبلغ معدل البطالة بين الشباب أقل من 35 عاما 37 في المئة.

وتفاقمت الأزمة بسبب تباطؤ تدفقات رأس المال إلى لبنان الذي يعتمد منذ أمد بعيد على التحويلات المالية التي يرسلها المغتربون لتلبية الاحتياجات المالية التي تشمل عجز الموازنة الحكومية.

وبدا أثر الأزمة واضحا في الآونة الأخيرة في الاقتصاد الفعلي، حيث عجز المستوردون عن توفير دولارات بسعر الصرف المحدد.

روابط ذات صلة

الحكومة السودانية و”الحركة الشعبية” توقعان على خارطة طريق

الحكومة السودانية و”الحركة الشعبية” توقعان على خارطة طريق
لجنة التراخيص تمنح الرخصة الآسيوية لـ 9 أندية في دوري المحترفين

لجنة التراخيص تمنح الرخصة الآسيوية لـ 9 أندية في دوري المحترفين
البنتاغون يستبعد عودة تركيا إلى برنامج طائرات “إف-35”

البنتاغون يستبعد عودة تركيا إلى برنامج طائرات “إف-35”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*