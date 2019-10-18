عمل وتنمية منطقة الرياض يفعِّل يوم الغذاء العالمي

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شارك فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض في يوم الغذاء العالمي ، ونفذ ممثلاً بعدد من الدور والمراكز الإيوائية التابعة له تجاوز عددها 15، برامج منوعة بهذه المناسبة بالتعاون مع جهات أخرى .

حيث احتضن مجمع الوزارة الاجتماعي بالدرعية فعالية تحت شعار ” أفعالنا هي مستقبلنا ” – نظم غذائية صحية من أجل القضاء على الجوع في العالم – شاركت بها مراكز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية والملز والقدس ومؤسسة رعاية الفتيات ودار الحضانة بالربوة ومركز التأهيل الشامل للذكور بالرياض ، ودار التربية الاجتماعية بالدرعية ومركز الرعاية النهارية لحالات التوحد ، ودار الرعاية الاجتماعية للمسنين والمسنات ،وإدارة شؤون عمل المرأة بالرياض حضرها مدير عام فرع عمل وتنمية منطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي الذي شدد في كلمة له على حرصه واهتمامه على رعاية ودعم الفعاليات التوعوية التي تصب لمصلحة الفئات المستهدفة ، ، مؤكداً أهمية النظر بعين فاحصة لمستقبل الغذاء، والوعي بدور تأثير تصرفاتنا اليوم على مستقبل الغذاء في المنطقة .

وتضمنت الفعالية كلمة لمشرفة التغذية في منطقة الرياض خلود الحميد تحدثت فيها عن الخدمات الغذائية التي تقدمها الوزارة للفئات المشمولة برعايتها ، ثم محاضرات تثقيفية لعدد من المتخصصين الغذائيين .

وفي محافظة الخرج نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالتعاون مع مستشفى الولادة والأطفال بالمحافظة برنامجاً بهذه المناسبة تخلله محاضرة تثقيفية لأخصائية التغذية العلاجية بالمستشفى عهود عبدالله بن منيف عن (التغذية وعلاقتها بالسمنة) تضمنت أسبابها وكيفية تجنبها وإحصائيات عن نسب السمنة والبدانة في المملكة.

وستشهد الايام القليلة القادمة عددا من الفعاليات ينفذها مركزا التأهيل الشامل للإناث بمحافظتي شقراءوالمجمعة ومكتب مكافحة التسول بالرياض .