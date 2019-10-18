” عمل وتنمية الرياض ” يفعِّل اليوم العالمي للصحة النفسية

المناطق - الرياض

نظَّمت مراكز التأهيل الشامل للإناث بالملز والخرج والمجمعة وشقراء ودار الرعاية الاجتماعية للمسنات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض برامج توعوية تثقيفية تحت شعار ” الصحة النفسية والحد من الانتحار” تفعيلاً لليوم العالمي للصحة النفسية بحضور مدير الفرع الدكتور يوسف بن مسفر السيالي وعدد من الأخصائيين النفسيين وعدد آخر من منسوبي الوزارة بالإضافة إلى موظفات المراكز .

وجاء الهدف من البرامج لرفع الوعي بمشكلات الصحة النفسية حول العالم والحد من حالات الإنتحار، وحماية الصحة النفسية من عوامل الخطر المرتبطة بالعمل ، والتركيز على الإكتئاب في أماكن العمل وتأثيره على الإنتاجية.

تضمنت البرامج محاضرات توعوية من قبل المختصين النفسيين وعروضاً مرئية بالإضافة إلى ورش العمل وتوزيع المنشورات والمطبوعات التثقيفية ، وتخلله الاجابات على استفسارات الحضور .

يذكر أن الفروع الايوائية التابعة لفرع عمل وتنمية منطقة الرياض تحرص دوماً على المشاركة ببرامج وفعاليات منوعة في الايام العالمية لمافي ذلك من فائدة كبيرة على الفئات المشمولة بالرعاية .