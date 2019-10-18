البنتاغون يستبعد عودة تركيا إلى برنامج طائرات “إف-35”

البنتاغون يستبعد عودة تركيا إلى برنامج طائرات “إف-35”

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البنتاغون يستبعد عودة تركيا إلى برنامج طائرات “إف-35”

البنتاغون يستبعد عودة تركيا إلى برنامج طائرات “إف-35”
http://almnatiq.net/?p=787680
المناطق - وكالات

أعلن البنتاغون أنه لم يكن هناك أي تغيير بشأن مشاركة تركيا في البرنامج المتعلق بمقاتلات “إف-35” الأمريكية، والتي أنهتها واشنطن بعد شراء تركيا أنظمة “إس-400” الروسية للدفاع الجوي.

وأكدت نائبة وزير الدفاع الأمريكية إيلين لورد للصحفيين، اليوم الجمعة: “لا يوجد هناك أي تغيير في ما يخص عودة تركيا إلى برنامج إف-35، لأن أنظمة إس-400 الروسية لا تزال موجودة في البلاد”.

وأشارت إلى أن تركيا لا تزال تصنع قطع الغيار لمقاتلات “إف-35″، لكن هذه المسألة ستتم إعادة النظر فيها في مارس عام 2020.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة أنهت مشاركة تركيا في البرنامج الخاص بمقاتلاتها الحديثة “إف-35″، في يوليو الماضي، ردا على شراء تركيا لأنظمة “إس-400” الروسية للدفاع الجوي.

واعتبرت الولايات المتحدة أن الأنظمة الروسية غير منسجمة مع أنظمة حلف الناتو، وأنها تشكل خطرا على مقاتلات “إف-35”.

من جانبها، أعلنت تركيا أنها ستبحث عن خيارات بديلة عقب تخلي الولايات المتحدة عن تسليم المقاتلات لتركيا وإنهاء تدريب طياريها على استخدامها.

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