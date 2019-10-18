البنتاغون يستبعد عودة تركيا إلى برنامج طائرات “إف-35”

المناطق - وكالات

أعلن البنتاغون أنه لم يكن هناك أي تغيير بشأن مشاركة تركيا في البرنامج المتعلق بمقاتلات “إف-35” الأمريكية، والتي أنهتها واشنطن بعد شراء تركيا أنظمة “إس-400” الروسية للدفاع الجوي.

وأكدت نائبة وزير الدفاع الأمريكية إيلين لورد للصحفيين، اليوم الجمعة: “لا يوجد هناك أي تغيير في ما يخص عودة تركيا إلى برنامج إف-35، لأن أنظمة إس-400 الروسية لا تزال موجودة في البلاد”.

وأشارت إلى أن تركيا لا تزال تصنع قطع الغيار لمقاتلات “إف-35″، لكن هذه المسألة ستتم إعادة النظر فيها في مارس عام 2020.