لجنة التراخيص تمنح الرخصة الآسيوية لـ 9 أندية في دوري المحترفين

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وقررت اللجنة في اجتماعها الذي انعقد مساء اليوم “الجمعة”، في مقر الرابطة بالرياض، برئاسة محمد السليم رئيس لجنة التراخيص، وحضور أعضاء اللجنة المحامي ناصر العوهلي، والمدقق المالي حسن الناصر، ومقرر اللجنة عبد الله العسيري، إلى جانب المدير التنفيذي للرابطة ومدير إدارة تراخيص الأندية عبد العزيز الحميدي، ومساعد مدير الإدارة ثامر المرشد، رفض منح أندية “الوحدة، الرائد، الاتحاد، الحزم، أبها، ضمك، العدالة”، الرخصة الآسيوية لعدم استيفائهم المعايير الإلزامية.

وأبانت اللجنة أنه يحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة الاستئناف بشأن القرارات الصادرة، أمام لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارها بالقرار، وفق الإجراءات المحددة في لائحة تراخيص الأندية.