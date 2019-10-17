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دار حائل الاجتماعية تحفز الأحداث وتمنحهم التميز

دار حائل الاجتماعية تحفز الأحداث وتمنحهم التميز
http://almnatiq.net/?p=787690
المناطق - حائل

سعياً لتعزيز القيم والمشاركة الفعالة للاحداث، منحت دار ملاحظة حائل الاجتماعية ثلاثة أحداث تحفيزآ نظير جهودهم وترتيبهم الايجابي والمحافظة علی المسجد وأوقات الصلاة وذلك بتوجيه ودعم من مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الاستاذ فريح العياد وبمتابعة واشراف مدير الدار الاستاذ بشير العنزي .
وياتي هذا التحفيز اثر متابعة سير العمل خلال اليوم الجمعة وأداء الصلاة مع الاحداث ، وما قدموه من جهد في عدد من الجوانب..

ويأتي التحفيز من الدار لتعزيز القيم والمشاركة الفعالة للأحداث وخلق روح التنافس الشريف بينهم في تطوير الذات والمهارات والالتزام بالمحافظة على الصلوات الجماعية والتي تتم وفق متابعة مستمرة من المشرفين.
من جانبه عبر مدير عام فرع الوزارة بحائل فريح العياد أن الهدف من المبادرات هو تحفيز الجميع للمشاركة الفعالة لتحقيق أهداف ورؤية الدار والعمل بروح الفريق الواحد، متمنياً للجميع دوام التوفيق والتميز، مبيناً أن مثل هذه المبادرات تخلق التنافس الشريف بين الأحداث لتحقيق التميز مما يعود بالنفع على سلوكهم وتصرفاتهم.

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