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بعد نجاحه اللافت.. قرار باستمرار موسم الطائف ل 10 أعوام

بعد نجاحه اللافت.. قرار باستمرار موسم الطائف ل 10 أعوام
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المناطق_الطائف

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب موافقة الجهات العليا استمرار موسم الطائف لعشر سنوات قادمة؛ نظراً للنجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول. وأعلن الخطيب بدء التحضير لنسخته القادمة من الآن بعقد أوّل اجتماع تحضيري، وقال: «الطائف عادت بقوة لسابق عهدها كمصيف للعرب»

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة لتكريم الشركاء والعاملين في موسم الطائف، بحضور محافظ الطائف سعد مقبل الميموني، وقيادات القطاعات العسكرية والمدنية والشركاء من القطاع الخاص ومن المجتمع المحلي. وأوضح الخطيب في كلمة خلال الحفل، أن ما تحقق في موسم الطائف يستحق الثناء، ويحفز على مزيد من العطاء في الموسم القادم، خصوصا مع فتح التأشيرة السياحية التي بلغت في إحصائية شهر صدور 50 ألف تأشيرة من 49 دولة تم اختيارها بعناية، الأمر الذي يمثل فرصة لاستقطاب مزيد من الزيارات للمنطقة في الفنادق والمطاعم ومصانع الورد الطائفي وكافة النشاطات التجارية

وقال إن الطائف؛ باعتبارها مصيفا للعرب، ينتظرها مستقبل مشرق، وإن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ستواصل جهودها مع الشركاء لإيجاد منظومة سياحية متكاملة في المنطقة، تتجاوب مع التطلعات وتحقق جودة الحياة وتسهم في جذب مزيد من السياح للمنطقة، «ومن الخطط الطموحة التي تعكف عليها هيئة السياحة الوصول إلى تحقيق مليون وظيفة بنهاية 2030»

من جانبه، أوضح محافظ الطائف سعد الميموني في كلمته أن الطائف تميزت بموسم برزت فيه جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مشيرا إلى أن ملامح التطوير والتنمية المستدامة ستنعم بها المنطقة كي تكون الطائف مصيف العرب الأول. وامتدح المحافظ التناغم الكبير بين الجهات الحكومية واحتياجات الموسم ومتطلباته. وفي السياق ذاته، أكد نائب الرئيس المشرف العام على الاستثمار والإستراتيجية والتسويق والبرامج فهد حميد الدين أن موسم الطائف شهد أكثر من 70 فعالية نوعية، و150 عرضا يوميا في 4 مناطق رئيسية، سوق عكاظ، ومهرجان ولي العهد للهجن، وقرية ورد، وفعاليات سادة البيد، إلى جانب عدد من الفعاليات المصاحبة، مثل مهرجان التسوق وماراثون الألوان والرحلات السياحية، مضيفا أن نسبة إشغال الفنادق تجاوزت خلال الموسم 70%، كما نجح موسم الطائف في توفير أكثر من 15 ألف وظيفة موسمية، وتدريب 1521 مواطنا ومواطنة من أبناء الطائف عبر 21 دورة تدريبية، مع إتاحة الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال، والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الحرفيين والمبدعين والأسر المنتجة

واستقطب موسم الطائف أكثر من 2.8 مليون زائر، 40% منهم قدموا من خارج المنطقة، كما تم إنتاج أكثر من 4000 مادة إعلامية، نشرت في 278 منصة إعلامية في 14 دولة، مع تفاعل لافت زاد على 50 مليونا في مواقع التواصل، وأكثر من 600 مليون ظهور رقمي، إضافة إلى إنتاج 16 فيلما ترويجيا، و50 فيديو لتغطية الفعاليات اليومية، زاد عدد مشاهداتها على 20 مليونا، كما وصل نمو المتابعين للحساب الرسمي لموسم الطائف إلى 236 ألف متابع

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