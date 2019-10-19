المرور يكشف عن قيمة المخالفة عند قيادة السيارة الكلاسيكية على الطرقات!

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أكد المرور السعودي، أنّ سير المركبات القديمة “الكلاسيكية” التي يتم اقتناؤها على الطرقات يعد مخالفة مرورية.

وقال المرور السعودي عبر ”تويتر“ أن : “القيادة على الطريق بمركبات مخصصة للاقتناء مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات المرورية رقم (٤). في إشارة إلى أن المخالفة تستوجب فرض غرامة على المخالف لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 900 ريال”.