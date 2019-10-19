المرور يكشف عن قيمة المخالفة عند قيادة السيارة الكلاسيكية على الطرقات!

المرور يكشف عن قيمة المخالفة عند قيادة السيارة الكلاسيكية على الطرقات!

أبرز المواد
الأرصاد: تواصل هطول الأمطار الرعدية بمناطق المملكة

الأرصاد: تواصل هطول الأمطار الرعدية بمناطق المملكة

أبرز المواد
قروبات تعد بخسارة الوزن دون إشراف طبي

قروبات تعد بخسارة الوزن دون إشراف طبي

أبرز المواد
كيف يجب حفظ الخبز بالطريقة الصحيحة؟

كيف يجب حفظ الخبز بالطريقة الصحيحة؟

أبرز المواد

المرور يكشف عن قيمة المخالفة عند قيادة السيارة الكلاسيكية على الطرقات!

المرور يكشف عن قيمة المخالفة عند قيادة السيارة الكلاسيكية على الطرقات!
http://almnatiq.net/?p=787725
المناطق_الرياض

أكد المرور السعودي، أنّ سير المركبات القديمة “الكلاسيكية” التي يتم اقتناؤها على الطرقات يعد مخالفة مرورية.
وقال المرور السعودي عبر ”تويتر“ أن : “القيادة على الطريق بمركبات مخصصة للاقتناء مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات المرورية رقم (٤). في إشارة إلى أن المخالفة تستوجب فرض غرامة على المخالف لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 900 ريال”.

روابط ذات صلة

الأرصاد: تواصل هطول الأمطار الرعدية بمناطق المملكة

الأرصاد: تواصل هطول الأمطار الرعدية بمناطق المملكة
قروبات تعد بخسارة الوزن دون إشراف طبي

قروبات تعد بخسارة الوزن دون إشراف طبي
كيف يجب حفظ الخبز بالطريقة الصحيحة؟

كيف يجب حفظ الخبز بالطريقة الصحيحة؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*