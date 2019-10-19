احدث الأخبار

وزير خليجي يكشف عن ضبط متفجرات قادمة من “إيران” كافية لتدمير نصف عاصمة بلاده !
أبرز المواد
 9 أندية سعودية تحصل على الرخصة الآسيوية.. ومفاجأة بشأن “الاتحاد “!
أبرز المواد
 الشركة السعودية للكهرباء تعلن وظائف إدارية وتقنية شاغرة
أبرز المواد
 السنيورة: أزمة لبنان سببها سيطرة حزب الله على مفاصل الدولة
أبرز المواد
 مهلة نهائية لإيران لمكافحة غسيل الأموال.. و”الموعد فبراير”
أبرز المواد
 العفو الدولية تتهم تركيا بارتكاب “جرائم حرب” في سوريا
أبرز المواد
 احذر.. اختراق بصمة جالاكسي أس 10 وسامسونج تعترف
أبرز المواد
 الرئيس التشيكي يتّهم تركيا ببناء علاقات وثيقة مع الإرهابيين
أبرز المواد
 رباعية لسان جرمان في مرمى نيس
أبرز المواد
 دراسة تكشف “موطنا جديدا” لإنسان العصر الحجري
أبرز المواد
 معارك عنيفة بالمكسيك بعد اعتقال نجل “امبراطور المخدرات”
أبرز المواد
 نيوزيلندا.. دوريات مسلحة لأول مرة بعد “مذبحة المسجدين”
أبرز المواد
وزير خليجي يكشف عن ضبط متفجرات قادمة من “إيران” كافية لتدمير نصف عاصمة بلاده !

وزير خليجي يكشف عن ضبط متفجرات قادمة من “إيران” كافية لتدمير نصف عاصمة بلاده !

أبرز المواد
9 أندية سعودية تحصل على الرخصة الآسيوية.. ومفاجأة بشأن “الاتحاد “!

9 أندية سعودية تحصل على الرخصة الآسيوية.. ومفاجأة بشأن “الاتحاد “!

أبرز المواد
الشركة السعودية للكهرباء تعلن وظائف إدارية وتقنية شاغرة

الشركة السعودية للكهرباء تعلن وظائف إدارية وتقنية شاغرة

أبرز المواد
السنيورة: أزمة لبنان سببها سيطرة حزب الله على مفاصل الدولة

السنيورة: أزمة لبنان سببها سيطرة حزب الله على مفاصل الدولة

أبرز المواد

وزير خليجي يكشف عن ضبط متفجرات قادمة من “إيران” كافية لتدمير نصف عاصمة بلاده !

http://almnatiq.net/?p=787730
المناطق_وكالات

أكد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” إن المنامة ضبطت أسلحة ومتفجرات قادمة من إيران، “كانت كافية لتدمير نصف العاصمة البحرينية المنامة”.

وتابع: “هذه النقطة ليست مهمة بالنسبة لي في موضوع إيران، المهم هو أنه على إيران إرسال الرسالة الصحيحة، وهي رسالة سلام وحسن جوار”.

واستطرد بقوله: “إن لم تأت هذه الرسالة من طهران فهي تتحمل المسؤولية”.

وشن وزير الخارجية البحريني هجوما عنيفا على قطر، وقال إنها تحاول عرقلة الحل في اليمن.

وأشار إلى أن “الدور الذي تلعبه قطر دوما كان فاشلا، ولن ينجح أبدا في اليمن لأن الشعب اليمني سينتصر في النهاية على الدور القطري والتدخل الإيراني وعلى أي مدعاة للتفرقة في البلاد ما بين شعبه”.

ورأى آل خليفة أن قطر تلعب دورا في عرقلة أمور كثيرة، ليس فقط في اليمن، بل في كل من ليبيا، وتونس، والبلدان الخليجية، وفي العراق.

روابط ذات صلة

9 أندية سعودية تحصل على الرخصة الآسيوية.. ومفاجأة بشأن “الاتحاد “!

9 أندية سعودية تحصل على الرخصة الآسيوية.. ومفاجأة بشأن “الاتحاد “!
الشركة السعودية للكهرباء تعلن وظائف إدارية وتقنية شاغرة

الشركة السعودية للكهرباء تعلن وظائف إدارية وتقنية شاغرة
السنيورة: أزمة لبنان سببها سيطرة حزب الله على مفاصل الدولة

السنيورة: أزمة لبنان سببها سيطرة حزب الله على مفاصل الدولة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*